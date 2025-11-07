Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre verbali per illeciti amministrativi in un locale di Marina di Ragusa, dove durante una serata sono state riscontrate irregolarità nella gestione della sicurezza. I provvedimenti sono stati presi nei confronti di due addetti alla sicurezza e del titolare dell’istituto di vigilanza, per l’impiego di personale privo delle necessarie autorizzazioni.

Controlli della Polizia nei locali di pubblico spettacolo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura ha intensificato i controlli nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli avventori. Le verifiche sono state condotte dalle Squadre Amministrative della Divisione PASI e dai Commissariati di P.S., che hanno monitorato il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

Le irregolarità riscontrate

Nel corso di una serata danzante regolarmente autorizzata presso un locale di Marina di Ragusa, gli agenti hanno accertato che due addetti ai servizi di controllo e sicurezza non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio. Questa mancanza ha evidenziato l’assenza delle autorizzazioni necessarie per svolgere la delicata mansione all’interno di locali di pubblico spettacolo, come richiesto dalla normativa di riferimento.

Sanzioni per addetti e titolare dell’istituto di vigilanza

Per le irregolarità riscontrate, sono stati elevati i relativi verbali sia a carico dei due addetti alla sicurezza, sia nei confronti del titolare dell’istituto di vigilanza, responsabile dell’impiego di personale privo dei necessari requisiti. Le sanzioni amministrative sono state applicate in conformità alle disposizioni di legge, a tutela dell’incolumità pubblica e del corretto svolgimento delle attività di intrattenimento.

Richiamo ai gestori dei locali: attenzione alla formazione del personale

La Questura ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione dei gestori dei locali e dei titolari di licenza sull’importanza di verificare che le aziende incaricate dei servizi di sicurezza si avvalgano esclusivamente di personale in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Solo personale debitamente formato e autorizzato può intervenire efficacemente in caso di criticità che possano mettere a rischio la sicurezza degli avventori.

Conclusioni e raccomandazioni

L’episodio di Marina di Ragusa sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei locali di intrattenimento, soprattutto in periodi di maggiore affluenza. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il rispetto delle normative, al fine di prevenire situazioni che possano compromettere l’incolumità pubblica.

