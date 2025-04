I dazi di Trump calcolati come farebbe ChatGPT: la Casa Bianca nega, ma la formula è praticamente identica

Il 2 aprile, alle 22 ora italiana, Donald Trump ha annunciato dazi fino al 34% su vari Paesi, tra cui Cina, Unione Europea e Taiwan. A distanza di pochi giorni, emerge un dettaglio inaspettato: la formula usata per calcolare le tariffe sarebbe identica a quella proposta da ChatGPT e da altri chatbot IA. La Casa Bianca smentisce, ma il sospetto è alimentato da diverse inchieste giornalistiche.

I dazi di Trump

Il 2 aprile, dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha presentato un nuovo schema di dazi reciproci.

Si parte da una quota base del 10%, a cui si sommano tariffe variabili: 32% per Taiwan, 10% per il Brasile, 34% per la Cina, 20% per l’Unione Europea. L’obiettivo dichiarato: contrastare il presunto “saccheggio economico” subito dagli Stati Uniti. Sin dalle prime ore analisti e utenti si sono interrogati sull’origine di quei numeri. Alcuni dati risultavano curiosamente “troppo tondi”.

Fonte foto: iStock

Trump avrebbe usato ChatGpt per calcolare i dazi

La testata The Verge ha quindi condotto un’inchiesta, chiedendo a vari chatbot come ChatGPT, Grok e Gemini come si calcolerebbero dazi mirati per ridurre un deficit commerciale. Le risposte ottenute? Praticamente identiche a quelle applicate dall’amministrazione Trump.

La formula di ChatGPT

Secondo il giornalista economico James Surowiecki, la Casa Bianca avrebbe usato una formula semplice: deficit commerciale / importazioni dagli USA, dimezzando poi il risultato. Il caso dell’Unione Europea è emblematico: 235,6 miliardi di dollari di deficit diviso 605,8 miliardi di importazioni dà 0,39, ovvero 39%. Dimezzato, fa circa 20%, esattamente il dazio imposto.

ChatGPT, quando interrogato con una richiesta simile, propone lo stesso calcolo, corredato da varianti più sofisticate con elasticità della domanda e impatto sul prezzo. Anche in questi casi, però, la logica rimane coerente: applicare tariffe proporzionali al disavanzo commerciale.

Secondo Politico, persino la formula ufficiale fornita dalla Casa Bianca appare come una versione leggermente più tecnica di quella individuata da Surowiecki e dai chatbot.

Nessuna conferma ufficiale, ma il dubbio resta

La Casa Bianca ha negato di aver fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale per impostare la nuova politica commerciale. L’inserimento nella lista dei Paesi colpiti da dazi anche di microstati privi di produzione – come Heard e McDonald – ha però alimentato i dubbi. Alcuni osservatori parlano di una possibile “automatizzazione” delle scelte tariffarie, almeno nella loro fase preliminare.

Un esperimento condotto da The Verge con ChatGPT ha restituito risposte talmente simili alla realtà da lasciare pochi margini di casualità.

La cosa più sorprendente? I caveat: i chatbot mettono in guardia dagli effetti collaterali dei dazi, come l’aumento dei prezzi, le ritorsioni commerciali, il rallentamento delle esportazioni. Avvertimenti che sembrano non aver avuto peso nella formulazione finale della misura.