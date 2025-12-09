Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 27 arresti e 20 perquisizioni il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è stata eseguita su ordinanza del Gip del capoluogo siciliano e ha colpito una presunta associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, aggravato dall’agevolazione della consorteria mafiosa locale.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la maxi operazione antidroga ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di P.S. di Marsala. L’intervento è stato disposto su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha coordinato l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip nei confronti di 27 cittadini. Di questi, 16 sono stati tradotti in carcere, mentre 11 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Le accuse: associazione per delinquere e traffico di droga

I soggetti coinvolti sono formalmente accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante di aver agito per favorire la locale organizzazione mafiosa. Le indagini hanno portato anche a circa 20 perquisizioni delegate dalla Procura distrettuale, effettuate tra le città di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, nei confronti di altrettanti indagati per gli stessi reati.

Perquisizioni e sequestri: droga e denaro contante

Nel corso di una delle perquisizioni, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Marsala hanno rinvenuto, all’interno di un appartamento situato nel centro storico della città, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide. L’immobile era stato adibito a base operativa dell’associazione criminale colpita dall’ordinanza cautelare.

Durante l’operazione, un membro del gruppo dedito al narcotraffico è stato sorpreso dalla Polizia di Stato, nel cuore della notte, in possesso di un quantitativo complessivo di 155 grammi circa di marijuana e 67 grammi circa di hashish. La droga era nella disponibilità di uno dei sodali dell’organizzazione.

Arresto e sequestro di denaro

Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato nell’abitazione anche del denaro contante, ritenuto verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio ancora praticata dall’indagato. La somma, pari a circa 3.500 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, è stata sottoposta a sequestro penale.

Il cittadino marsalese, classe 2000, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

