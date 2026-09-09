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È di cinque arresti il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato dopo una rapina pluriaggravata ai danni di una gioielleria a Rizziconi (Reggio Calabria). L’intervento è stato reso necessario dalla segnalazione di un grave episodio criminale, avvenuto nella mattinata del 27 giugno, che ha portato all’individuazione e alla cattura dei presunti responsabili.

Le indagini e l’intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 27 giugno la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina in corso presso una gioielleria di Rizziconi. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro sono intervenuti rapidamente sul posto, raccogliendo i primi elementi utili per avviare le indagini e predisponendo una vasta attività di ricerca dei responsabili, estesa anche ai comuni vicini.

La dinamica della rapina

Le forze dell’ordine hanno ricostruito le fasi della azione criminale, che si è rivelata essere stata pianificata nei minimi dettagli. Tre individui, due dei quali con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nella gioielleria. Dopo aver minacciato il titolare, si sono impossessati di un consistente quantitativo di preziosi in oro e argento, per un valore di diverse migliaia di euro. Non solo: i malviventi hanno anche sottratto al proprietario tre armi da fuoco legalmente detenute, complete di munizioni.

La fuga è avvenuta a bordo di un’autovettura risultata rubata, con una velocità tale da causare anche un incidente stradale durante la corsa per sfuggire alle forze dell’ordine.

L’individuazione dei sospetti a Taurianova

Le indagini hanno permesso di localizzare i presunti rapinatori all’interno di un edificio situato nel centro abitato di Taurianova, ritenuto un possibile nascondiglio sia per i malviventi sia per la refurtiva. Considerata la pericolosità della situazione, dovuta alla presenza di soggetti armati, la Polizia ha predisposto un dispositivo operativo specifico per circondare l’immobile e le aree limitrofe.

L’irruzione e i primi arresti

Una volta fatto ingresso nell’edificio, i poliziotti si sono trovati di fronte a un tentativo di fuga da parte dei presenti, che hanno cercato di sottrarsi al controllo scappando in varie direzioni. Tuttavia, uno dei sospetti è stato immediatamente bloccato e riconosciuto dagli investigatori, in quanto unico ad aver partecipato alla rapina a volto scoperto.

Il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione dell’immobile, in particolare nel seminterrato, gli agenti hanno rinvenuto una parte della refurtiva, già suddivisa in buste, probabilmente pronte per essere spartite tra i partecipanti alla rapina. Questo ritrovamento ha rappresentato un elemento chiave per consolidare le accuse nei confronti dei sospetti.

Le ulteriori indagini e gli altri arresti

Le successive attività investigative hanno portato all’individuazione e all’arresto di altri quattro soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di rapina aggravata. Tutti gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente e, dopo l’udienza di convalida, nei loro confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

La restituzione dei beni e la conclusione dell’operazione

La refurtiva recuperata è stata infine restituita al titolare della gioielleria, chiudendo così il cerchio su un’operazione che ha visto la collaborazione di diversi reparti della Polizia di Stato e un’efficace risposta a un grave episodio di criminalità nel territorio.

L’intervento tempestivo e la professionalità degli agenti hanno permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili e di restituire i beni sottratti, restituendo così sicurezza e fiducia alla comunità di Rizziconi.

IPA