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È di 10 arresti e 16 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Ragusa contro un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, denominata “Drug parking”, ha permesso di ricostruire le modalità con cui la banda operava tra Vittoria e la provincia di Vibo Valentia, utilizzando parcheggi e aree periferiche per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel 2023, quando gli investigatori hanno iniziato a monitorare i movimenti sospetti di alcuni soggetti attivi nel territorio di Vittoria. Grazie a una serie di accertamenti e all’arresto di alcuni pusher, gli agenti sono riusciti a risalire ai vertici di un’organizzazione criminale ben strutturata, specializzata nel traffico di cocaina e marijuana.

Il ruolo del “professore” e la struttura dell’organizzazione

Al comando del gruppo vi era una figura nota come “il professore”, individuato come promotore, organizzatore e principale referente nei rapporti con i fornitori di droga. Questa persona gestiva i contatti e coordinava le attività di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti, garantendo l’efficienza della rete e la sicurezza delle operazioni.

Modalità di approvvigionamento e smistamento

La droga veniva reperita principalmente in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia, dove i corrieri si occupavano di trasportare la merce fino a Vittoria. Per eludere i controlli delle forze dell’ordine, lo smistamento avveniva in aree periferiche e nei parcheggi di esercizi commerciali, luoghi scelti appositamente per la loro discrezione e per la possibilità di confondersi tra i normali avventori.

Sequestri e arresti: i numeri dell’operazione

L’operazione “Drug parking” ha portato al sequestro di 16 chilogrammi di cocaina, un quantitativo che testimonia l’ampiezza delle attività illecite gestite dall’organizzazione. In totale sono state arrestate 10 persone, tutte accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il volume d’affari generato dal gruppo è stato stimato in circa 2 milioni di euro, una cifra che veniva utilizzata sia per il sostentamento degli affiliati sia per il mantenimento della struttura criminale.

Il territorio coinvolto e la conclusione delle indagini

Le attività dell’organizzazione si concentravano principalmente nel territorio di Vittoria, ma i collegamenti con la provincia di Vibo Valentia evidenziano una rete di contatti e forniture che si estendeva oltre i confini provinciali.