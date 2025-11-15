Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

L’operazione antidroga “Rent a Car” eseguita dalla polizia a Pordenone ha portato a tre arresti e al sequestro di oltre 1,3 chilogrammi di droga. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di disarticolare una rete giovanile dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, grazie a diciannove perquisizioni effettuate in collaborazione con le Squadre Mobili di Trieste, Gorizia e Udine e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Firenze e della Guardia di Finanza di Udine.

Operazione “Rent a Car”: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Rent a Car” è scattata nella mattinata odierna, dopo mesi di indagini avviate dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Pordenone nel giugno scorso. L’inchiesta ha avuto come obiettivo una rete di giovani, tra i 18 e 25 anni, già noti alle forze dell’ordine e di diverse nazionalità, che operavano nel capoluogo friulano, nella provincia e nelle località balneari del litorale friulano e veneto.

Il modus operandi: auto di lusso a noleggio per eludere i controlli

Il nome dell’operazione, “Rent a Car”, deriva dalla particolare strategia adottata dal gruppo criminale: i giovani coinvolti noleggiavano auto di grossa cilindrata tramite prestanome, utilizzandole sia per il trasporto della droga sia per ostentare i guadagni derivanti dall’attività illecita. Questi veicoli venivano cambiati frequentemente, nel tentativo di sfuggire al monitoraggio degli investigatori e rendere più difficile la loro individuazione.

Risultati delle perquisizioni: arresti e sequestri

Le diciannove perquisizioni personali e domiciliari hanno portato a risultati concreti. Sono stati arrestati tre soggetti: un cittadino italiano di 21 anni trovato in possesso di oltre 75 grammi di hashish e circa 8 grammi di cocaina; un cittadino eritreo di 22 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per rapina emesso dal Tribunale per i Minorenni di Trieste; e un altro cittadino italiano di 23 anni, presso la cui abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1,2 kg di hashish, 13 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina e 2.170 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Ulteriori sequestri: droga, denaro e cellulari

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato ulteriore sostanza stupefacente, tra cui 168 grammi di marijuana trovati nell’abitazione di una giovane cittadina straniera. Sono state inoltre recuperate ingenti somme di denaro in contanti: 7.050 euro riconducibili a un cittadino brasiliano di 22 anni e 10.030 euro a un cittadino italiano di 24 anni. Numerosi telefoni cellulari, ritenuti strumenti utilizzati per la gestione dell’attività illecita, sono stati anch’essi sequestrati.

Il bilancio dell’operazione: numeri e impatto

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 1,3 chilogrammi di droga e 19.000 euro in contanti. Questi risultati confermano la pericolosità e la struttura organizzata del gruppo criminale, che aveva saputo costruire una rete capillare e ben ramificata sul territorio.

La conferenza stampa e le dichiarazioni delle autorità

Nel corso della mattinata, presso la Questura di Pordenone, si è tenuta una conferenza stampa alla presenza del Questore, dott. Giuseppe Solìmene, e del Dirigente della Squadra Mobile, dott.ssa Cinzia Monte. Le autorità hanno illustrato i dettagli dell’operazione e sottolineato come questa rappresenti una risposta concreta e decisa della Polizia di Stato al fenomeno della devianza giovanile e dell’antimaranza, attraverso un’azione costante e coordinata su più fronti.

IPA