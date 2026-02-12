Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette arresti e numerosi sequestri di droga ed esplosivi il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila. L’operazione, denominata “Last Delivery”, è stata condotta su scala nazionale e ha visto coinvolti oltre 250 militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di numerosi reparti specializzati e la collaborazione di diversi Comandi Provinciali. L’attività investigativa ha permesso di smantellare un sodalizio criminale dedito principalmente al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla compravendita di materiale esplosivo, operante stabilmente tra Montesilvano e Penne e con ramificazioni in tutta Italia.

Un’operazione su scala nazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Last Delivery” ha rappresentato uno dei più articolati interventi degli ultimi anni contro il crimine organizzato dedito allo spaccio di droga e al traffico di esplosivi. L’attività, coordinata dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Roberta D’Avolio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, ha visto la partecipazione di reparti speciali come lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, squadre operative di supporto, unità cinofile e artificieri, oltre al coinvolgimento di numerosi Comandi Provinciali da nord a sud della penisola.

Le misure cautelari e le perquisizioni

Il 2 febbraio 2026 il Tribunale di L’Aquila – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di sette soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sono state applicate cinque misure di custodia cautelare in carcere e due misure di arresti domiciliari. Contestualmente, sono stati eseguiti ventiquattro decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti indagati sparsi su tutto il territorio nazionale.

Risultati delle perquisizioni: droga, esplosivi e armi

Le perquisizioni hanno portato a risultati di rilievo in diverse città italiane. A Chiavari, i Carabinieri hanno arrestato un cinquantunenne e sequestrato oltre cinque chilogrammi di materiale esplosivo, un taser da 80000 volt, una bomboletta di gas CS e un pugnale bifilare. A Trapani, un quarantenne è stato trovato in possesso di un laboratorio artigianale per la produzione di materiale esplodente e una postazione informatica per la vendita online: sono stati sequestrati 210 kg di materiale esplosivo, confezionato in 2108 ordigni. Ad Acicatena (CT), due uomini di trentanove e trentasette anni sono stati arrestati in flagranza di reato con 307 kg di ordigni esplosivi artigianali ad alto potenziale, suddivisi in 780 manufatti. A Bari, un ventiquattrenne è stato arrestato con il sequestro di circa 90 grammi di cocaina, 410 grammi di hashish e 53.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La struttura dell’organizzazione criminale

L’indagine, avviata nel maggio 2024 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Penne, ha permesso di ricostruire la struttura e il funzionamento di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga e al traffico di esplosivi. Il gruppo, attivo almeno dal 2021, operava principalmente tra Montesilvano e Penne, con una precisa ripartizione di ruoli e una rete di distribuzione estesa all’area vestina. Al vertice vi era un soggetto residente a Montesilvano, che coordinava l’approvvigionamento e la distribuzione di sostanze stupefacenti, avvalendosi di referenti locali e una cerchia ristretta di collaboratori fidati.

Spaccio anche in carcere e traffici online

L’organizzazione aveva esteso le proprie attività anche all’interno della Casa Circondariale di Pescara, dove veniva gestito lo spaccio di sostanze stupefacenti grazie all’introduzione clandestina di telefoni cellulari. Questi dispositivi permettevano ai detenuti di mantenere contatti costanti con i sodali in libertà, organizzando la distribuzione della droga anche all’interno della struttura penitenziaria. Le dosi, denominate “magliette”, venivano introdotte durante i colloqui con l’aiuto di complici, anch’essi destinatari di misure cautelari.

Parallelamente, è stato documentato un intenso traffico di materiale esplodente, armi da fuoco, detonatori, sostanze stupefacenti e banconote false, gestito tramite chat e piattaforme web. Le spedizioni avvenivano attraverso corrieri espressi, utilizzando indirizzi e utenze fittizie per eludere i controlli e rendere difficile l’identificazione dei responsabili. Questa modalità operativa ha esposto a gravi rischi la sicurezza dei trasportatori e degli operatori logistici, ignari della pericolosità del materiale movimentato.

Collegamenti con azioni intimidatorie e sequestri precedenti

Le indagini hanno accertato che alcuni ordigni ad alto potenziale, acquistati e spediti tramite la rete criminale, sono stati utilizzati per due gravi azioni intimidatorie: il 20 giugno 2023 a Formia, contro una frutteria, e il 28 luglio 2023 a Roma, ai danni di un centro estetico. Sono stati inoltre documentati scambi di video dimostrativi delle esplosioni, inviati per comprovare la potenza degli ordigni artigianali e favorirne la vendita.

Le attività investigative hanno avuto origine dall’arresto in flagranza di reato di un soggetto residente a Penne nel 2023, trovato in possesso di 177 artifizi pirotecnici e 22 colpi di mortaio artigianali, contenenti oltre 15 chilogrammi di materiale esplosivo. I successivi approfondimenti, condotti tramite intercettazioni, controlli bancari e sopralluoghi presso hub di corrieri, hanno permesso di delineare l’intero assetto del gruppo criminale.

Sequestri e materiali rinvenuti

Nel corso della prima fase delle indagini sono stati sequestrati circa 145 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish, una pistola calibro 22 lanciarazzi, due fucili a canne mozze calibro 12, 18 cartucce calibro 12, sei banconote false da 50 euro e dodici ordigni artigianali clandestini di categoria F4, per un peso complessivo superiore a quattro chilogrammi di materiale esplodente.

