Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 arresti e 6 denunce il bilancio di una vasta operazione internazionale contro la diffusione di materiale pedopornografico online, condotta dalla Polizia Postale italiana in collaborazione con l’FBI. L’operazione, denominata “Mad Hatter”, è stata coordinata dalla Procura di Roma e ha visto coinvolte 9 città italiane, con il supporto di circa 50 operatori specializzati.

Un’indagine internazionale partita dall’Italia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Mad Hatter” ha preso avvio nel 2024 e si è sviluppata attraverso una complessa attività investigativa sotto copertura, che ha coinvolto sia l’Italia sia gli Stati Uniti. Gli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) hanno monitorato in modo continuativo i canali di distribuzione di materiale illecito su internet, riuscendo a individuare la presenza di Child sexual abuse material (Csam) anche prodotto tramite l’uso dell’intelligenza artificiale e riferibile a vittime in tenera età.

Collaborazione tra Polizia Postale e FBI

La collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI) si è rivelata fondamentale per acquisire informazioni utili all’identificazione degli indagati. Grazie allo scambio di dati e alla sinergia tra le forze dell’ordine dei due Paesi, è stato possibile ricostruire la rete di distribuzione del materiale e risalire ai responsabili.

Le indagini e le perquisizioni

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno permesso di accertare la disponibilità e la detenzione di materiale illecito da parte degli indagati. Sono stati emessi 9 decreti di perquisizione domiciliare, personale e informatica nei confronti dei soggetti coinvolti, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi probatori sulle attività svolte dagli utenti.

Le perquisizioni sono state effettuate dai poliziotti dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, e sono state eseguite contestualmente in nove città italiane. L’operazione ha visto l’impiego di circa 50 operatori specializzati dei Cosc e delle Sezioni operative sicurezza cibernetica (Sosc) su tutto il territorio nazionale.

Gli arresti e le denunce

Nell’ambito dell’attività, sono stati arrestati 3 uomini: un 70enne con precedenti specifici nella provincia di Belluno, un 63enne nella provincia mantovana e un 28enne della provincia di Como. Tutti sono accusati di detenzione di migliaia di file realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Altri 6 soggetti, di età compresa tra 30 e 70 anni, sono stati denunciati in stato di libertà. Questi risiedono nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella produzione di materiale illecito

Un aspetto particolarmente inquietante emerso dall’indagine riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la generazione di materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno infatti scoperto che parte dei contenuti illeciti era stato prodotto sfruttando tecnologie avanzate, rendendo ancora più difficile il contrasto a questo tipo di reato e aumentando i rischi per le vittime, spesso in tenera età.

Un’azione coordinata su tutto il territorio nazionale

L’operazione “Mad Hatter” ha rappresentato un esempio di efficace coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia Postale e delle forze dell’ordine internazionali. L’esecuzione simultanea delle perquisizioni in nove città ha permesso di colpire in modo mirato la rete di distribuzione del materiale illecito, assicurando alla giustizia i principali responsabili.

IPA