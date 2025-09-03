I dettagli della colossale parata militare cinese, mostrate armi spaventose e la sedia pulita a Kim Jong-un

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Cina ha mostrato i muscoli durante l’attesissima parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale sul Giappone. Per la prima volta insieme sono apparsi il presidente Xi Jinping, Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. A seguire il mastodontico evento altri 23 capi di Stato e di governo del Sud del mondo, tra cui l’iraniano Masoud Pezeshkian, il bielorusso Aleksandr Lukashenko e il capo della giunta militare birmana Min Aung Hlaing.

L’imponente parata militare cinese e l'”Asse del disordine”

Vedere i due leader più sanzionati al mondo, vale a dire Putin e Kim Jong-un, assieme al presidente cinese ha fatto un certo effetto e, soprattutto, ha provato una volta di più che i rapporti di forza tra potenze mondiali stanno mutando vertiginosamente.

Intanto l’Occidente monitora la situazione e gli sviluppi del cosiddetto “Asse del disordine”, Axis of Upheaval. La paternità della locuzione, usata per la prima volta un anno fa, spetta agli analisti Richard Fontaine e Andrea Kendall-Taylor che scrissero un articolo per la rivista Foreign Affairs.

Getty Images Putin, Xi e Kim Jong-un

La Cina mostra i ‘muscoli’

La parata militare in Piazza Tienanmen, tra i suoi fini, ha avuto la dimostrazione dei ‘muscoli‘ di Pechino. Non è nemmeno mancata la retorica, con Xi che ha dichiarato che il mondo deve scegliere “guerra o pace, dialogo o scontro”, naturalmente ponendosi dalla parte dei ‘buoni’.

Le ‘mosse’ cinesi sono andate di traverso a Donald Trump che, tanto per cambiare, ha deciso di mettere da parte i toni diplomatici ed ha accusato la Cina di “cospirare” insieme a Russia e Corea del Nord contro Washington.

Xi Jinping in stile Mao

Nulla è stato lasciato al caso. Xi si è presentato all’evento in stile “Mao Zedong“, con una tunica. Quindi ecco che si è fatto affiancare dai due ospiti d’onore, Putin e Kim, accompagnandoli da perfetto padrone di casa verso la tribuna affacciata su Piazza Tienanmen.

Dunque il via alla cerimonia mastodontica, con un saluto di artiglieria con 80 cannoni e l’immancabile inno nazionale, la “Marcia dei Volontari”, un canto nato nel 1935 nel corso dei primi anni della resistenza contro le forze giapponesi.

A intonare le note dell’inno sono state oltre 50mila persone. “La rinascita della nazione cinese è inarrestabile e la nobile causa della pace e dello sviluppo dell’umanità trionferà sicuramente”, ha poi scandito Xi, aggiungendo che il suo popolo “sta nella parte giusta della storia”.

E ancora, ha rimarcato che la Cina “non si lascia mai intimidire da nessun bullo“, riferendosi quasi certamente agli Usa e alla guerra commerciale scatenata da Trump.

L’attacco di Trump

Trump ha tenuto d’occhio da distanza la parata per poi accusare Pechino di cospirazionismo.

“Che il Presidente Xi e il meraviglioso popolo cinese possano trascorrere una meravigliosa giornata di festa. Vi prego di trasmettere i miei più calorosi saluti a Vladimir Putin e Kim Jong Un mentre cospirate contro gli Stati Uniti d’America“, ha digitato il tycoon. Xi non ha replicato.

La pulizia della sedia di Kim Jong-un: il motivo del gesto

Tra le immagini più curiose dell’evento spiccano quelle in cui si vede lo staff di Kim Jong Un pulire accuratamente la sedia sulla quale si è seduto il leader nord-coreano. Motivo? Affinché non possano essere raccolte tracce biologiche o di Dna a scopi di intelligence.

Le armi mostrate da Pechino

La prova di forza militare della Cina ha fatto impressione. Durante la parata sono stati mostrati i missili balistici intercontinentali, i più recenti da anni, con la designazione DF-61 e dotati di capacità nucleari.

Lo ‘spaventoso‘ missile è stato trasportato su una piattaforma mobile a otto assi ed è stato schierato con quello balistico aviolanciato JL-1 e lanciabile da sottomarino JL-3, con gittata intercontinentale.

Inoltre c’è stato lo sfoggio della nuova versione del DF-31, missile balistico intercontinentale terrestre. L’agenzia di stampa statale Xinhua ha parlato di “raggruppamento” di missili a lungo raggio che “ha dimostrato per la prima volta la forza nucleare strategica ‘tre in uno’ delle basi terrestri, marittime e aeree delle forze armate”: una strategia vincente “per tutelare la sovranità nazionale e difendere la dignità nazionale”.

Tra le armi tecnologicamente avanzate sono anche stati proposti droni e robot sottomarini. E ancora, ecco i missili ipersonici YJ-21 e DF-17, parte degli armamenti più recenti.

Poi, il DF-5C, ultima versione di un programma avviato negli anni ’70: è a propellente liquido ed è in grado di sganciare più testate indipendenti su un singolo bersaglio. Un altro gruppo di missili anti-nave, che Pechino ha già testato contro modelli di portaerei statunitensi: YJ-19, YJ-17 e YJ-20.

Inoltre, i missili da crociera Changjian-20A, YJ-18C, Changjian-1000, dotati di “capacità di combattimento in qualsiasi condizione atmosferica”.

Non sono nemmeno mancate le armi laser che la Cina sta sviluppando per difendersi da eventuali attacchi di droni. L’intera gamma, esposta alla parata, ha incluso un cannone lanciamissili, armi laser ad alta energia e armi a microonde ad alta potenza. I media statali hanno affermato che questi rappresentavano una “triade” nei sistemi anti-drone dell’Esercito popolare di liberazione.

Pechino ha anche mostrato droni capaci di agire sott’acqua e in aria nonché elicotteri senza pilota progettati per essere lanciati dalle navi.