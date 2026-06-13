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È di 78 arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta per contrastare lo spaccio di stupefacenti nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’intervento, predisposto dalla Questura e portato avanti dalla Squadra Mobile, si è svolto da inizio maggio alla prima decade di giugno, con il coinvolgimento degli agenti dei Falchi e del personale delle Volanti e del Commissariato di zona.

Arresti e sequestri: i numeri dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione di controllo ha preso il via nei primi giorni di maggio e si è protratta fino ai primi di giugno. Gli agenti hanno intensificato la loro presenza nelle aree più colpite dal fenomeno dello spaccio, concentrandosi in particolare su largo e corso Giulio Cesare, il parco Sempione e le vie circostanti, tutte zone note per la presenza di attività illecite legate agli stupefacenti.

Nel corso dei servizi mirati, sono state arrestate 15 persone di nazionalità straniera, sorprese a gestire lo spaccio al minuto di diverse tipologie di droga direttamente in strada. Gli agenti hanno sequestrato consistenti quantità di cocaina, hashish, eroina, marijuana e crack. Inoltre, è stato recuperato denaro contante per un totale di circa 13.000 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Controlli a tappeto e altre misure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione non si è limitata agli arresti per spaccio. Il personale delle Volanti e del Commissariato di zona ha proceduto, a vario titolo, all’arresto di altre 63 persone. Complessivamente, sono state identificate circa 600 persone, di cui 22 sono state denunciate per diversi reati, tra cui invasione di terreni ed edifici, stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Durante i controlli, gli agenti hanno sottoposto a verifica 250 veicoli e controllato 8 locali commerciali. In seguito a queste attività, sono state comminate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro, a testimonianza dell’ampiezza dell’operazione e della volontà di colpire ogni aspetto del fenomeno criminale legato allo spaccio e alle attività illecite correlate.

La Questura ha annunciato che i controlli proseguiranno con regolarità, al fine di mantenere alta la pressione sulle attività criminali e garantire maggiore sicurezza ai cittadini del quartiere Barriera di Milano e dell’intera Torino.

IPA