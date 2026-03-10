Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due operatori della Polizia di Frontiera di Bologna sono stati rimpatriati dopo essere rimasti bloccati per otto giorni a Doha, a causa dell’instabilità dovuta al conflitto in Medio Oriente. Il loro ritorno è stato reso possibile da un’intensa attività di coordinamento tra diverse articolazioni della Polizia di Stato e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

La missione e l’imprevisto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è conclusa positivamente nella mattinata dell’8 marzo. I due agenti, appartenenti alla Polizia di Frontiera di Bologna, si trovavano a Doha per una missione internazionale di scorta, finalizzata al rimpatrio di un cittadino dello Sri Lanka. Tuttavia, l’aggravarsi improvviso della situazione geopolitica nella regione ha impedito il loro immediato rientro in Italia.

L’intervento delle istituzioni

Il rientro degli agenti è stato possibile grazie a un lavoro costante e coordinato tra la Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Frontiera e i vertici provinciali della Polizia di Stato. Queste strutture hanno lavorato in sinergia per gestire l’emergenza, mantenendo contatti con le autorità locali e monitorando l’evolversi della situazione internazionale. L’attività di mediazione ha permesso di superare le difficoltà logistiche e di sicurezza, consentendo agli agenti di lasciare Doha e fare ritorno in Italia.

Il ritorno in Italia

Una volta risolte le criticità, i due operatori della Polizia di Frontiera hanno potuto finalmente rientrare nel Paese. Sono atterrati presso lo scalo di Fiumicino, dove ad attenderli c’erano i familiari e i colleghi, che hanno seguito con apprensione la loro vicenda. Il calore dell’accoglienza ha segnato la fine di un’esperienza difficile, vissuta con professionalità e senso del dovere.

Entrambi gli agenti, dopo aver riabbracciato i propri cari, riprenderanno regolarmente servizio presso lo scalo aereo di Bologna.

IPA