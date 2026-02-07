I funerali di Federica Torzullo ad Anguillara, la promessa della sorella e Claudio Carlomagno ignorato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Anguillara Sabazia a lutto cittadino. Sabato 7 febbraio sono stati celebrati i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito reo confesso Claudio Carlomagno. Sotto la pioggia è arrivata la bara della vittima. La chiesa Regina Pacis era già gremita. Le telecamere sono state bandite sia nell’edificio, sia sul sagrato, confinate a distanza, dietro a una transenna. Anche perché sarebbe stato totalmente fuori luogo ‘disturbare’ in un simile drammatico momento.

Anguillara, i funerali di Federica Torzullo: “La città si ferma”

“La città si ferma per Federica, una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita, che non ammette spiegazioni, non può essere compresa, solo condannata con fermezza e senza ambiguità”. Sono le parole che ha scritto sui social poco prima del rito funebre Angelo Pizzagallo, sindaco di Anguillara.

Alcuni dei presenti hanno appuntato un nastro o un fiocco rosso per dare un messaggio contro la violenza sulle donne. Quello di Anguillara è stato l’ennesimo femminicidio perpetrato barbaramente da un uomo incapace di controllarsi.

L’omicidio di cui si è macchiato Carlomagno ha innescato un altro dramma. I genitori dell’uomo, bersagliati da una campagna d’odio, non hanno retto la pressione e si sono tolti la vita nei giorni scorsi.

La famiglia Torzullo, ai funerali, si è riunita nei primi banchi. Al momento dell’Eucarestia alcune persone, prima di tornare al proprio posto, si sono fermate per abbracciare ed esprimere qualche parola di solidarietà ai parenti di Federica.

Fuori dalla chiesa hanno vigilato gli uomini della protezione civile e gli agenti della polizia locale, i quali hanno provveduto a mantenere le telecamere a debita distanza.

Le parole del parroco: “No alla curiosità mascherata”

A celebrare i funerali è stato il parroco Paolo Quatrini, che, come ha riportato La Repubblica, ha strigliato chi, nei media, si è macchiato di invadenza. Basta con “interferenze, ingerenze, curiosità mascherata da un diritto di cronaca che non può oltraggiare tutti gli altri inalienabili diritti della persona”, ha dichiarato il don.

Il parroco Quatrini conosceva Federica. Durante l’omelia, ha spiegato di ricordarla da adolescente, con la divisa scout e la sua “dolcezza e determinazione”.

Il don ha aggiunto di aver avuto “anche la gioia e il dono di benedire le sue nozze“, dichiarazione che ha fatto alzare di colpo il capo ad alcuni presenti, che hanno diretto lo sguardo verso la bara, su cui è stata posta una foto della 41enne, immortalata mentre stava sorridendo.

“Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla – un altro passaggio dell’omelia – ha apprezzato non solo la sua bellezza esteriore, ma ancor più quella interiore. Federica si è sempre dimostrata audace, determinata, con il coraggio di crescere e affrontare nuove sfide”.

“Oggi siamo qui, addolorati, sgomenti – ha concluso il parroco –. Non c’è persona presente, e non solo, che non porti dentro di sé dolore e strazio per questa vicenda, a partire dalle persone a lei più care.”

In un’atmosfera densa di dolore e indignazione per l’omicidio brutale tramite cui Torzullo è stata strappata alla vita, una parente ha letto un messaggio dello zio Mario, che per gravi problemi di salute non ha potuto essere presente per l’ultimo saluto alla nipote.

Le parole della sorella di Federica Torzullo, nessun riferimento a Claudio Carlomagno

Presente invece la sorella della vittima che, con la voce strozzata dal pianto, ha scandito una lettera indirizzata all’amata Federica, assicurando che “sarò io a insegnare il bello della vita al tuo bimbo bellissimo”. Poi il ricordo di un concerto dei Subsonica e “le tante volte che mi hai letteralmente presa di peso e portata via”.

Nel corso dei funerali, non c’è stato alcun riferimento diretto a Carlomagno che è stato ‘ignorato’. La sorella si è limitata a dire che ”si sono permessi di spegnere la tua luce, di spegnere quel sorriso”.

All’uscita dalla chiesa è scattato un lungo applauso di saluto al feretro. Poi il volo dei palloncini verso il cielo plumbeo e lacrimante.