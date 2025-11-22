I funerali di Ornella Vanoni si terranno lunedì 24 novembre a Milano, orario e dettagli del rito funebre

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I funerali di Ornella Vanoni, morta a 91 anni nella sua abitazione a causa di un arresto cardiaco, si terranno lunedì 24 novembre a Milano. Il rito funebre si svolgerà nella chiesa di San Marco, nel quartiere di Brera, alle ore 15. L’icona della musica italiana si è spenta nella serata di venerdì 21 novembre. In queste ore, tantissimi colleghi, conoscenti e fan stanno ricordando l’artista.

L’ultimo saluto alla leggendaria Ornella Vanoni è previsto per lunedì, nel quartiere Brera. L’appuntamento è nella chiesa di San Marco dove sono attese molte persone.

La cantante è venuta a mancare a causa di un malore, mentre si trovava nella sua casa milanese. Nell’abitazione si sono precipitati i soccorsi, ma, purtroppo, al loro arrivo, per l’artista non c’era più nulla da fare.

Per quel che riguarda la camera ardente, sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Lo ha reso noto sulle sue pagine social l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi.

“La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domani, domenica, dalle 10 alle 14 e lunedì, dalle 10 alle ore 13″, ha comunicato Sacchi.

Le ultime apparizioni in tv da Maria De Filippi e Fabio Fazio

Vanoni aveva compiuto 91 anni lo scorso 22 settembre. Fino a pochi giorni fa è stata ospite in tv. L’ultima sua apparizione è datata 9 novembre, quando sbarcò nello studio di Amici di Maria De Filippi.

A Che Tempo Che Fa è invece stata vista l’ultima volta lo scorso 2 novembre. Fabio Fazio, che aveva un legame di amicizia con la cantante, è rimasto senza parole nell’apprendere la notizia del decesso.

“Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente”, ha scritto sui social il conduttore e giornalista.

“Tesora mia adorata”, il messaggio affettuoso di Luciana Littizzetto, spalla di Fazio a Che Tempo Che Fa e anche lei amica di Ornella.

La telefonata di Ornella Vanoni all’amico: “Non sto bene”

Il giornalista Maurizio Porro, amico dell’artista, sul Corriere della Sera ha riportato l’ultima conversazione telefonica avuta di recente con Vanoni.

“”Non sto bene, un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena”, aveva confidato Ornella.