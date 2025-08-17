I funerali di Pippo Baudo nella sua Militello In Val di Catania, quando si terranno e dove seguirli

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, paese d’origine del decano dei presentatori tv morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni. Ad annunciarlo al Tg1 è stato il sindaco del paese siciliano, Giovanni Burtone. La camera ardente sarà allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma.

Dove e quando si terranno i funerali di Pippo Baudo

L’ultimo saluto a Pippo Baudo si terrà nella sua Sicilia, dove è nato e cresciuto.

I funerali del decano della tv italiana si terranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, suo paese d’origine.

ANSA I funerali di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania, in Sicilia

È stato il sindaco del paese, Giovanni Burtone, ad annunciarlo ai microfoni del Tg1.

Per volontà del compianto conduttore, le esequie si terranno al Santuario della Madonna della Stella, ha aggiunto il primo cittadino.

I funerali nella chiesa dove Baudo fece il chierichetto

“Stiamo ancora aspettando l’ufficialità ma le esequie si svolgeranno durante la mattina” al Santuario della Madonna della Stella, ha detto a RaiNews24 il parroco, don Giuseppe Luparello.

Il funerale “sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri”, ha aggiunto.

Don Giuseppe ha poi ricordato che Baudo era “molto legato” a questa chiesa: “Qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman”.

La camera ardente a Roma

La camera ardente è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove Pippo Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni.

L’apertura è prevista per le 11 di questa mattina, domenica 17 agosto.

Dovrebbe trattarsi però di una camera ardente privata, con l’accesso riservato a familiari, parenti e amici stretti.

Lunedì la camera ardente aperta al pubblico

Gli aspetti organizzativi sono ancora da definire, ma da quanto emerso nella giornata di lunedì 18 agosto verrà allestita una seconda camera ardente, aperta al pubblico.

Repubblica riferisce che l’omaggio al re dei presentatori italiani sarà possibile molto probabilmente negli studi Rai di Via Teulada a Roma.