I funerali "semplici" di Umberto Bossi, la famiglia fa il contrario rispetto all'idea di Salvini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 21 marzo, a Pontida. La funzione religiosa inizierà alle ore 12 e si terrà nell’abbazia di San Giacomo. Non è previsto alcun cerimoniale e non ci sarà nemmeno alcuna assegnazione di posti riservati, ad eccezione dei familiari e delle alte cariche istituzionali. Ciò significa che è stata data disposizione per una cerimonia semplice e sobria. Matteo Salvini aveva dichiarato che Bossi si sarebbe meritato i funerali di Stato.

I funerali “semplici” di Umberto Bossi: no ai posti assegnati

L’ultimo saluto al fondatore della Lega Nord, come riferisce Il Corriere della Sera, sarà fatto attraverso una cerimonia senza formalità. Non sono previsti interventi politici sul sagrato della chiesa. All’uscita del feretro dall’abbazia ci sarà un coro di Alpini che intonerà Va pensiero.

La cerimonia sarà celebrata dall’abate del monastero di San Giacomo, don Giordano Rota. L’organizzazione delle esequie è stata affidata ad alcuni militanti della Lega, che hanno seguito le indicazioni della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti.

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Gli unici posti riservati sono per la famiglia e per limitatissime alte cariche istituzionali. Non sarà però una cerimonia privata. La chiesa sarà aperta a chiunque. I posti in abbazia sono quindi destinati ai partecipanti in maniera libera, fino a esaurimento.

Fuori dall’edificio ecclesiastico sarà inoltre allestito un maxischermo che proietterà in diretta le esequie. Le altre celebrazioni del mattino all’abbazia di Pontida sono state sospese.

Matteo Salvini: “Bossi meriterebbe i funerali di Stato”

Parlando della possibilità dei funerali di Stato, Matteo Salvini aveva detto che la scelta spettava naturalmente alla famiglia, aggiungendo che, a suo avviso, Bossi se li sarebbe meritati.

“Ha segnato in positivo la storia di questo Paese, meriterebbe il massimo degli onori ma sono decisioni che lasciamo agli affetti più cari”, aveva dichiarato l’attuale leader della Lega. I familiari di Bossi non hanno seguito la sua idea.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani hanno fatto sapere che saranno presenti ai funerali.

La Lega sospende tutte le attività

In ossequio alla scomparsa del fondatore, la Lega ha deciso di annullare tutti gli eventi politici che erano stati messi in calendario per questa settimana.

“Per tutta la Lega – si legge nella nota – è un momento di profondo dolore per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi. Ribadiamo che tutti gli eventi, a partire da quelli con la presenza di Matteo Salvini, sono annullati. Il segretario interverrà esclusivamente ai microfoni di Radio Libertà”.