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Avevano trasformato un casolare nelle campagne di Bisceglie, nel nord Barese, in un covo in cui nascondersi per evitare l’arresto. A trovare i due latitanti sono stati i carabinieri di Barletta-Andria-Trani, dopo una complessa attività di indagine. Si tratta di Paolo De Gennaro e Vito Di Cataldo, entrambi ritenuti affiliati al clan Capriati di Bari. Il primo, ricercato da tre anni e tre mesi, deve espiare 30 anni di reclusione per l’omicidio aggravato dal metodo mafioso, di Girolamo Valente. Di Cataldo, invece, anche lui ricercato da tre anni, era destinatario di due ordini di carcerazione: condanna a 11 anni, 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa e il secondo per estorsioni aggravate. Complessivamente dovrà espiare 18 anni, 8 mesi di reclusione.