I libri di Sally Rooney non saranno più venduti nel Regno Unito, lo stop per il sostegno a Palestine Action

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Non saranno più distribuiti e venduti nel Regno Unito i libri di Sally Rooney, scrittrice irlandese autrice di diversi romanzi di grande successo. Il motivo è il sostegno economico dichiarato di Rooney a Palestine Action, un gruppo pro Palestina messo al bando dal governo britannico come organizzazione terroristica. La scrittrice aveva detto che avrebbe utilizzato i proventi della vendita dei suoi libri per sostenere il gruppo, ma ciò costituisce reato secondo le leggi antiterrorismo del Paese.

I libri di Sally Rooney non saranno più venduti nel Regno Unito

I libri della scrittrice irlandese Sally Rooney non saranno più venduti nel Regno Unito.

Lo ha annunciato nella giornata di mercoledì 14 ottobre la casa editrice di Rooney, che con il suo romanzo Normal People ha già venduto oltre un milione di copie nel solo Regno Unito.

ANSA

Il motivo è il sostegno economico della scrittrice a Palestine Action, un gruppo radicale che sostiene la causa palestinese, dichiarato “organizzazione terroristica” dal governo Starmer nel luglio 2025.

Perché lo stop ai libri di Rooney

In un comunicato, la casa editrice Faber ha spiegato che per via delle leggi antiterrorismo del Regno Unito non può versare a Rooney i proventi derivanti dai diritti d’autore delle sue opere.

“Vendere i libri di una scrittrice senza poterle versare i relativi compensi rappresenta una situazione inaccettabile per una casa editrice. Per questo motivo, e in pieno accordo con Sally, abbiamo deciso di non poter più distribuire le sue opere nel Regno Unito, in nessun formato”, si legge nel comunicato.

“Continuiamo a essere orgogliosi di pubblicare la sua straordinaria produzione letteraria, che continueremo a commercializzare negli altri Paesi”.

Il motivo è la legge antiterrorismo britannica, che considera un reato punibile fino a 14 anni di carcere chi “fornisca denaro o altri beni, sapendo o avendo ragionevoli motivi per sospettare che saranno o potrebbero essere utilizzati per finalità terroristiche”.

Il sostegno della scrittrice al gruppo Palestine Action

Palestine Action è stata messa al bando nel Regno Unito dopo una serie di azioni di protesta a sostegno della causa palestinese.

La più nota nel giugno 2025, quando un gruppo di militanti aveva fatto irruzione nella base della Royal Air Force di Brize Norton e aveva dannegiato e sporcato con della vernice rossa due aerei, in segno di protesta per l’appoggio militare e politico di Londra a Israele.

Nel luglio 2025 il governo britannico ha dichiarato illegale il gruppo, una decisione contestata da molti attivisti.

Come ricorda il Guardian, da allora circa 2.500 persone sono state arrestate e incriminate con l’accusa di aver sostenuto Palestine Action, la maggior parte per aver esibito cartelli durante delle manifestazioni.

Nessuno è stato ancora processato in attesa del ricorso pendente alla Corte suprema sulla legittimità della messa al bando del gruppo.

Poche settimane dopo la messa al bando di Palestinian Action, Rooney aveva scritto in un articolo sull’Irish Times che avrebbe continuato a sostenere economicamente il gruppo: “Se questo fa di me una sostenitrice del terrorismo secondo la legge britannica, così sia”.

Chi è Sally Rooney

Nata nel 1991 a Castlebar, Sally Rooney è una scrittrice, poetessa e saggista irlandese.

Ha venduto milioni di copie con i suoi romanzi di successo, 4 pubblicati finora, raggiungendo una fama internazionale. I più noti sono Persone normali e Parlarne tra amici, già adattati per la tv dalla Bbc.

La scrittrice 35enne è anche una nota sostenitrice della causa palestinese. Nel 2021, quando uscì il suo terzo romanzo Dove sei, mondo bello, si rifiutò di vendere i diritti alle case editrici israeliane, come forma di protesta contro l’oppressione della popolazione palestinese.

Lo stesso aveva fatto nel 2024 con l’ultimo romanzo, Intermezzo. Lo scorso maggio Rooney aveva poi annunciato la traduzione in ebraico del libro con una casa editrice israeliana indipendente che sostiene i diritti dei palestinesi.

In Italia i romanzi di Sally Rooney sono pubblicati da Einaudi.