I magistrati chiedono 1 miliardo di euro di aumenti, Meloni non firma il decreto, "servono all'autotrasporto"

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Il Consiglio di Stato ha decretato con una sentenza che il metodo con cui sono stati calcolati gli aumenti di stipendio dei magistrati negli ultimi otto anni era sbagliato. A ogni giudice e Pm spetterebbero, per compensazione, circa 100.000 euro lordi di arretrati e 20mila euro in più all’anno in futuro. Il costo per lo Stato sarebbe di 1 miliardo di euro, ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rifiutata di firmare il Dpcm che dovrebbe attuare la sentenza.

Cosa è successo con gli stipendi dei magistrati

Gli stipendi dei magistrati non vengono determinati da una contrattazione tra Stato e dipendenti, come avviene per il resto della pubblica amministrazione.

Gli aumenti sono determinati sulla base di quanto aumentano gli stipendi di tutti gli altri dipendenti pubblici. Secondo il calcolo fatto dagli ultimi governi, gli aumenti dovevano essere 4,85% per il 2018-2020 e del 6,69% per il 2021-2023.

ANSA

L’Anm non era d’accordo e ha fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi italiani, che le hanno dato ragione. Gli aumenti dovevano essere del 6,22% e del 12,32%.

Meloni non ha firmato il decreto per gli aumenti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha però annunciato che non firmerà il Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri) che servirebbe per adeguare i metodi di calcolo.

“Non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati” ha dichiarato ad Adnkronos Meloni.

La presidente del Consiglio ha spiegato che si tratta di un importo 10 volte superiore a quello che il Governo prevede di utilizzare per aiutare gli autotrasportatori, che da giorni protestano per l’aumento dei prezzi dei carburanti.

Perché il Governo non può permettersi di dare 1 miliardo ai magistrati

Il Governo, proprio in queste settimane, sta elaborando la Manovra finanziaria, che secondo i dati preliminari potrebbe essere una delle più modeste della storia.

23 miliardi di euro circa, di cui 14 sono concessi in deroga alle regole europee dall’Ue. Il bilancio dello Stato, di fatto, cambierebbe solo di 9 miliardi di euro.

I 14 miliardi di deficit in deroga concesso dall’Ue, inoltre, è vincolato. La metà circa va speso per la Difesa, l’altra metà per l’energia, ma solo con investimenti a lungo termine e non per interventi immediati.