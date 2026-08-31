I Maneskin tornano insieme a Sanremo 2027, l'annuncio di Stefano De Martino, erano separati da 3 anni

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I Maneskin saranno tra gli ospiti di Sanremo 2027. Lo ha annunciato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival, che ha anticipato anche che ci saranno diversi ospiti internazionali. La band che vinse Sanremo nel 2021 non suona insieme dal 2024, anche se formalmente i membri non ne hanno mai annunciato lo scioglimento.

I Maneskin torneranno insieme a Sanremo 2027

In un’intervista che uscirà il 1° settembre su Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 Stefano De Martino ha anticipato che i Maneskin torneranno a suonare insieme sul palco dell’Ariston.

La band, che ha vinto il Festival nel 2021, non si esibisce con la formazione completa dal 2024, ma non si è mai sciolta formalmente.

ANSA

Nel frattempo i suoi componenti, Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), hanno portato avanti progetti solisti.

La vittoria nel 2021, l’Eurovision e la fama internazionale

I Maneskin sono diventati famosi dopo la loro vittoria all’edizione 2017 di X Factor e parteciparono, vincendo, al Festival di Sanremo del 2021 con il brano Zitti e Buoni.

Questo permise loro di partecipare all’Eurovision Song Contest, il concorso musicale a cui prendono parte molti Paesi europei, l’Austrialia, Israele e, dal 2027, anche il Canada.

I Maneskin non solo vinsero il concorso, riportando la vittoria all’Italia dopo oltre 30 anni, ma ottennero da quella vittoria una fama internazionale con pochi precedenti recenti per degli artisti italiani.

La pausa dal 2024

Dal 2024, però, la band si prese una pausa, anche se, come detto, non è mai stata confermata una separazione ufficiale dei membri della band, che hanno soltanto portato avanti carriere soliste.

Tra i membri della band, quello con la carriera solista più prolifica è stata quella del cantante, Damiano David, che ha pubblicato i singoli Silverlines e Born with a Broken Heart e l’album di debutto Funny Little Fears.

Dopo quasi tre anni, quindi, la band tornerà a suonare insieme sul palco dell’Ariston che ha lanciato la loro carriera internazionale.