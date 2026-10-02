I nonni si meritano la festa, 4 milioni accudiscono i nipoti facendo risparmiare fino a 42 miliardi di euro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il 2 ottobre è la festa dei nonni. In Italia sono circa 4 milioni quelli che si prendono cura dei nipoti con regolarità quando i genitori sono impossibilitati a farlo. Oltre che pratico e affettivo, l’aiuto è anche economico: permetterebbe, infatti, alle famiglie italiane di risparmiare fino a 42 miliardi di euro.

Perché il 2 ottobre è la festa dei nonni

La festa dei nonni in Italia si celebra il 2 ottobre. La data è stata scelta perché coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico dei santi.

La celebrazione è stata istituita con la legge 159 del 2005. L’obiettivo della festa dei nonni è “celebrare l’importanza del ruolo da loro svolto all’interno delle famiglie e della società in generale”.

La legge invita anche le Regioni, le Province, i Comuni e le scuole a organizzare iniziative finalizzate a valorizzare i nonni. Il Presidente della Repubblica, inoltre, assegna un premio ai nonni più meritevoli d’Italia.

Quanto vale l’aiuto dei nonni nell’economia delle famiglie italiane

In Italia sono circa 4 milioni i nonni che si prendono regolarmente cura dei nipoti quando i genitori sono al lavoro o, più in generale, sono impossibilitati a farlo.

L’aiuto non ha solamente un valore affettivo e pratico, ma anche economico: secondo le stime riportate da Il Sole 24 Ore, infatti, il supporto dei nonni permetterebbe alle famiglie italiane di risparmiare tra i 31 e i 42 miliardi di euro all’anno.

Il messaggio di Giorgia Meloni per i nonni

Nella mattinata di venerdì 2 ottobre, Giorgia Meloni ha pubblicato un post sui suoi canali social per celebrare la festa dei nonni.

Il suo messaggio: “Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più. Sono nelle parole che usiamo, nei gesti che ripetiamo a volte senza accorgercene, nei ricordi che tornano alla mente nei momenti più importanti. Restano in quello che ci hanno insegnato con il loro amore, il loro esempio e i loro racconti. I nonni sono questo: parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati“.

Il post di Giorgia Meloni prosegue così: “A tutti i nonni d’Italia, a quelli che abbiamo ancora la fortuna di poter abbracciare e a quelli che continuiamo a sentire accanto a noi, per sempre. Buona Festa dei Nonni“.