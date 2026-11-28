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Le denunce dei familiari e i messaggi che il giovane aveva inviato nelle ultime 48 ore hanno portato la Polizia di Stato ad arrestare, il 27 novembre, un ragazzo di 24 anni residente a Faenza. A denunciarlo sono stati gli stessi parenti che, secondo l’accusa, avrebbero subito per anni aggressioni e minacce. Il 24enne è accusato di maltrattamenti in famiglia.

Maltrattamenti in famiglia a Faenza, il caso

L’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Faenza. Nel pomeriggio del 27 novembre i genitori e la sorella del giovane hanno formalizzato le denunce, raccontando una situazione di violenza e intimidazioni protratta nel tempo.

Secondo quanto riferito, il figlio avrebbe rivolto loro minacce, messo in atto aggressioni e chiesto ripetutamente denaro.

Gli episodi precedenti

Il Commissariato era già intervenuto in diverse occasioni. In un caso i genitori avevano chiesto aiuto perché il figlio era andato in escandescenze, contrariato dal pasto preparato dalla madre. In un altro episodio si era presentato a casa della sorella, insultandola e minacciandola, oltre a pretendere di entrare.

A circa un anno fa risale l’aggressione al padre, colpito alla testa con una bottiglia. L’uomo aveva riportato una ferita, refertata con una prognosi di 21 giorni. I comportamenti del figlio avevano generato nei genitori ansia e timore per la propria incolumità: non si sentivano più al sicuro in sua presenza e avevano fatto ricorso a farmaci per affrontare ansia e panico. La sorella, invece, era stata indotta a lasciare la casa di famiglia.

L’arresto in flagranza differita

Nelle ultime 48 ore le minacce erano aumentate ed erano state trasmesse anche con messaggi di testo e audio su WhatsApp. La verifica dei contenuti ha permesso agli agenti di raccogliere elementi utili a ricondurre i messaggi al giovane e di procedere con l’arresto in flagranza differita.

Questa modalità consente, in specifici casi, di arrestare il presunto autore anche se non è stato fermato mentre commetteva il fatto, purché venga individuato entro le successive 48 ore sulla base di prove documentali qualificate che ne attestino in modo inequivocabile la responsabilità.

Convalida e domiciliari

Il giovane è stato rintracciato dagli agenti nella serata del 27 novembre e arrestato.

Nella mattinata successiva, il provvedimento è stato convalidato ed è stata disposta la misura degli arresti domiciliari presso il servizio psichiatrico di Ravenna.

IPA