I Perturbazione, l’intervista a Tommaso Cerasuolo: “Le canzoni raccontano cosa facciamo dell’assenza”

Ci sono gruppi che attraversano gli anni cercando di rimanere fedeli a un suono. I Perturbazione, invece, sembrano essere rimasti fedeli soprattutto a un’inquietudine. Quella che li accompagna dalla fine degli anni Ottanta, quando cominciarono a suonare insieme sui banchi di un liceo alle porte di Torino, fino a In circolo, al successo di Agosto, agli oltre ottocento concerti, al Festival di Sanremo del 2014 con L’Unica e a una discografia che ha continuato a cambiare forma senza perdere il gusto per le parole e per le storie. Nel mezzo sono arrivati anche teatro, cinema, letteratura, una graphic novel e progetti capaci di portare le loro canzoni fuori dal recinto tradizionale del rock. Il 9 ottobre tornano con Risuona, il loro nuovo album pubblicato da The Saifam Group, e già il titolo suggerisce che questa volta il passato non venga convocato per essere semplicemente celebrato. Il nuovo lavoro dei Perturbazione nasce infatti da un’idea particolare: prendere canzoni scritte e cantate da altri, tradurle in italiano, riarrangiarle e provare a capire che cosa rimanga dell’originale quando cambiano lingua, voce e tempo. Il primo assaggio è Quel che non ho più, rilettura italiana di Only You degli Yazoo. Ma definire Risuona un disco di cover rischia di raccontarne soltanto la superficie. Per Tommaso Cerasuolo, voce del gruppo, quelle canzoni appartengono anche a una memoria personale: alcune le canta da anni, raccolte insieme a centinaia di altre in un grande quaderno che porta con sé come un repertorio privato, quasi una «preghiera laica». Tradurle ha significato quindi entrare in parole conosciute da tempo e scoprire quanto potessero ancora cambiare significato. E, quasi senza programmarlo, i Perturbazione hanno trovato nelle dieci tracce un filo comune: non tanto l’amore, quanto l’assenza che lascia dietro di sé quando finisce. Da qui parte questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Cerasuolo. Non tanto dal nuovo disco da promuovere, quanto da ciò che Risuona permette di interrogare: perché alcune canzoni ci accompagnano per tutta la vita, che cosa perdiamo e che cosa guadagniamo traducendo le parole degli altri, come cambia l’amore quando si hanno cinquant’anni invece di venti e che rapporto resta con i ragazzi che, più di trent’anni fa, salirono per la prima volta su un furgone immaginando di avere davanti tutto il tempo del mondo.

Risuona, il vostro nuovo disco, presenta una bella contraddizione: non avete scritto le canzoni, eppure potrebbe essere uno dei vostri lavori più autobiografici. Quanto dei Perturbazione avete scoperto in parole scritte originariamente da altri?

“Non so nemmeno se sia corretto definirlo autobiografico. Il punto, forse, ruota proprio intorno a quella parola. Abbiamo circa cinquant’anni e, nel corso degli ultimi vent’anni, è avvenuto un cambiamento. Abbiamo iniziato come un gruppo che guardava molto la punta delle proprie scarpe, per citare anche un genere musicale. Intendo proprio quel rivolgere timidamente lo sguardo verso il basso. Poi, crescendo, maturando, avendo figli e costruendo famiglie, comincia a interessarci di più alzare la testa e osservare quelle che Carrère chiama ‘le vite che non sono la mia’. In qualche modo, specchiarsi negli altri. Non so quindi se queste siano canzoni autobiografiche. In Musica in un’altra lingua, per esempio, si racconta l’avventura di un uomo maturo con una ventiseienne. Non l’ho mai vissuta e non frequento quel tipo di campionato. Ma le canzoni sono belle proprio perché permettono di mettersi nei panni di qualcun altro, entrare nelle sue scarpe e provare a cambiare punto di vista. Credo che sia soprattutto questo il meccanismo che ci ha entusiasmato: scoprire, all’interno di storie diverse, un filo rosso che le unisce. Ce ne siamo resi conto soprattutto verso la fine della produzione del disco: sono vicende che, più che parlare dell’amore, raccontano la sua assenza, ciò che rimane quando un affetto finisce. E non mi riferisco soltanto al sentimento tra due innamorati, ma anche a quello che ci lega alle persone care che possiamo perdere: amici, genitori e altri affetti importanti. Che ne facciamo dell’assenza? Come la colmiamo? Come la viviamo? Quanto siamo capaci di sottrarci a essa? Penso sia un tema che ossessiona parecchio i Perturbazione. Probabilmente sono state queste canzoni a scegliere noi, più che il contrario. Anche perché, quando si traduce, a volte si riesce a trovare una strada e altre volte no. Alla fine, queste sono le canzoni per le quali siamo riusciti a trovarla”.

Avete scelto dieci canzoni molto diverse e, soprattutto, non le più ovvie dei rispettivi autori. Avete descritto la scelta come una sorta di colpo di fulmine. Ma dopo il colpo di fulmine arriva la convivenza. Quale canzone, quando è entrato davvero nel testo per tradurla, si è rivelata molto diversa da come se l’era immaginata?

“Il brano degli Interpol, Come Here, che abbiamo tradotto come Vieni qua. È una canzone nata quasi per gioco. L’originale comincia con una chitarra che esegue un riff, poi arriva uno stacco di batteria e lui canta: ‘It’s way too late’, cioè ‘ormai è troppo tardi’. Mi è venuto spontaneo e mi sono detto: vediamo che succede se vado avanti. A quel punto ho scoperto, o meglio ho cominciato a interrogarmi, su tutto il mondo di SongMeanings. Esiste un’intera comunità di ascoltatori che si ritrova sul web, su portali di quel tipo, per confrontarsi sul significato originale dei testi. Tutto questo ancora prima di arrivare alla traduzione. Un conto è avere davanti un autore che, in un determinato passaggio, è molto chiaro; un altro è confrontarsi con canzoni che possono essere piuttosto criptiche. Se prende Hotel California, per esempio, è abbastanza evidente che si parli di un luogo che progressivamente assume un valore metaforico, fino a evocare la California, l’America, il sogno americano. Ci sono però passaggi del testo sui quali gli ascoltatori si interrogano da decenni. Alla fine ho scoperto che Come Here è una canzone piena di immagini, molto più di quanto pensassi inizialmente. È quasi una sorta di caleidoscopio. Così sono andato a leggere quei dibattiti per cercare di capire che cosa volessero dire esattamente gli Interpol in determinati versi. E trovo molto bello che uno stesso passaggio possa prestarsi a interpretazioni differenti. Credo che sia proprio questa la sua ricchezza. Se tutta la scrittura fosse così, probabilmente si finirebbe per diventare Syd Barrett. Quando però una canzone riesce nel complesso a raccontare una storia e, al tempo stesso, contiene alcuni passaggi aperti a letture diverse, accade qualcosa di interessante. Penso a Leonard Cohen o a Michael Stipe con i R.E.M.: ci sono moltissimi versi capaci di suscitare immagini differenti in ciascuno di noi. Nella traduzione questa caratteristica diventa un gioco molto divertente, perché lascia maggiore libertà di movimento”.

Le è capitato, invece, di scoprire il significato di una canzone che per anni aveva associato a un determinato ricordo o a un’emozione?

“È una domanda interessante. Non ci avevo mai pensato da questo punto di vista. Molte di queste canzoni le ho cantate in inglese per tanti anni, per conto mio. Fanno parte di una sorta di grande quaderno che possiedo davvero, nel quale, nel corso del tempo, ho raccolto e stampato i testi. Mi serve come promemoria, ma anche come una sorta di calmante, quasi un mantra. È una specie di preghiera laica: sfoglio queste centinaia di canzoni, tra le quali ci sono anche quelle poi finite in Risuona. Le ho quindi cantate moltissimo in inglese e forse tradurle è stato più semplice proprio perché ci avevo girato intorno così a lungo. A un certo punto mi sono semplicemente chiesto: ‘Se dovessi esprimere questo concetto in italiano, come lo direi?’. Devo dire che il loro significato non mi ha fatto sentire tradito rispetto all’immagine che me ne ero costruito”.

Un quaderno di canzoni che continua ad accompagnarla: che rapporto ha con i ricordi?

“Immagini davvero un grande quaderno con trecento o quattrocento testi. Li ripasso in macchina, mentre cammino, quando viaggio oppure durante una passeggiata nel tardo pomeriggio, per rilassarmi. Li canto tutti i giorni anche come forma di allenamento vocale: fa parte del mestiere. Continuando a sfogliare quelle pagine, quando incontro una di queste canzoni magari ripenso al luogo in cui l’ho cantata l’ultima volta. Altre volte torno negli stessi posti e mi ritrovo a cantarla di nuovo. Si crea qualcosa di magico, ma allo stesso tempo c’è il rischio di una sorta di déjà-vu, di un continuo rimando a se stessi. È un meccanismo un po’ mistico e, insieme, un po’ maledetto. Il rischio esiste e proprio per questo bisogna continuare ad aggiungere canzoni nuove. È questo il segreto. In fondo, è anche il viaggio della vita. Oggi abbiamo gli algoritmi e tutto il resto, ma moltissime delle nostre canzoni sono legate a persone, situazioni o al luogo in cui le abbiamo ascoltate per la prima volta. Da quel momento ci accompagnano e diventano parte della colonna sonora della nostra vita. Naturalmente, maturando e invecchiando, tendiamo in maniera consolatoria a tornare a quel centinaio di brani che rappresentano per noi una sorta di rifugio. La verità, però, è che dobbiamo continuare a intraprendere nuovi viaggi e conservare un po’ di curiosità. Bisogna riuscire a sorprendersi davanti alla musica nuova. Oppure riscoprire gruppi che si pensava di disprezzare perché lontani dai propri gusti e accorgersi, dieci o quindici anni dopo, che quei gusti sono cambiati, che l’orecchio si è educato a cogliere magari l’ironia o un altro registro espressivo in qualcosa che un tempo non piaceva affatto. Credo che questo sia uno degli aspetti più magici della nostra vita”.

E forse questo spiega anche il titolo del disco: qualcosa che continua a risuonare.

“Sì, esattamente. È proprio qualcosa che risuona nell’anima”.

Foto: Luigi De Palma / US: Parole e Dintorni

Prima ha usato una parola che mi è rimasta impressa: “assenza”. Anche per voi c’è stata un’assenza dalle scene discografiche. Come si colmano, nel frattempo, la fame artistica e il caos interiore?

“C’è un enorme bisogno di silenzio, se poi si vuole fare musica o si ha qualcosa da dire. Cerco di godermelo fino in fondo. So che, alla nostra età, non è semplice far quadrare i bilanci in termini di tempo, energie e risorse economiche, riuscendo al contempo a continuare a cantare e suonare insieme. Per noi, però, i dischi sono sempre stati cicli, avventure, vere e proprie ere da vivere il più intensamente possibile, concentrandoci su un determinato progetto senza la fretta di dover produrre continuamente nuove canzoni. Infatti facciamo fatica a scrivere singoli brani. Lo abbiamo fatto dopo (Dis)amore, il nostro ultimo disco di inediti, uscito sei anni fa, ma quella modalità non ha funzionato molto. Così l’abbiamo accantonata. Credo che ormai ci innamoriamo soprattutto di una storia più grande, di una parabola narrativa più ampia capace di contenere le canzoni. Quando troviamo quella direzione, di solito apriamo il gas e tutto comincia a venire più facilmente”.

Avete cominciato a suonare insieme giovanissimi. Che rapporto avete oggi con il tempo?

“Suoniamo insieme dalla fine degli anni Ottanta, fin dai banchi del liceo. Non sapevamo ancora suonare nulla, ma avevamo già formato il gruppo. Poi siamo maturati un po’ all’italiana, un po’ da Peter Pan. È stato intorno ai trent’anni che abbiamo trovato davvero la nostra cifra, la nostra lingua. Prima è servito molto tempo per imparare, per capire che cosa ci riuscisse meglio e che cosa, invece, non fossimo capaci di fare. Suona, suona, suona, e intanto il tempo passa. Il tempo è una bella parola. Faccio molti lavori che amo, ma sono tanti e quindi, inevitabilmente, vivo il presente come credo accada a molti di noi: in maniera frammentata. Forse ‘frammentato’ è proprio il termine più adatto. E temo che questa frammentazione finisca per fare un po’ a pezzi anche l’anima. Passiamo continuamente da un messaggio a un’altra attività. Riuscire a svolgere un lavoro restando concentrati per un certo numero di ore è diventato molto complicato per molti di noi, in ambiti professionali diversi. Questo ci offre un vantaggio in termini di velocità, ma il tempo finisce per frantumarsi. Bisogna prestare attenzione. Volersi bene. Ogni tanto occorre tirare il freno a mano, rallentare e non tenere sempre il piede sull’acceleratore, perché altrimenti si rischia di scoppiare. Qualche anno fa lo abbiamo fatto davvero: ci siamo messi in pausa. Ci siamo detti: ‘Non sciogliamoci, non facciamo nulla di così drammatico. Semplicemente, fermiamoci’. Quella pausa è durata due anni, forse due anni e mezzo, ed è stata necessaria. Occorre dare al tempo la possibilità di dilatarsi. È un po’ come un fiume: ci sono momenti in cui la corrente è vorticosa, ma servono anche zone in cui l’acqua possa rallentare, camere di espansione, perché altrimenti il fiume finisce per allagare tutto”.

Mi ha colpito molto Resta se vuoi. È diverso dal classico “resta”: non è un ordine né un comando. Quel “se vuoi” lascia all’altra persona la possibilità di andarsene. Maturando, è cambiato anche il vostro modo di raccontare l’amore?

“Penso che sia diventato più maturo, semplicemente perché il tempo passa. Spesso abbiamo un’idea della passione come del punto più alto possibile all’interno di una storia d’amore. In realtà, una relazione è fatta di moltissimi colori, di una tavolozza molto più complessa. Credo quindi che ci sia venuto naturale scrivere canzoni che abitano maggiormente questa dimensione. Resta se vuoi è Why Won’t You Stay. Nell’originale è una domanda: ‘Perché non vuoi restare?’. Per ragioni metriche e anche per una certa limitatezza di vedute, è diventata Resta se vuoi. Quel ‘se vuoi’, però, è davvero importante, perché la donna descritta nella canzone è una persona che sta per spezzarsi. Non sappiamo se accadrà davvero oppure no, e questo è uno dei grandi elementi di fascino del brano. È una donna con le sue fragilità e quel ‘restare’ assume anche un significato metaforico rispetto a un gesto che potrebbe essere molto tragico e definitivo: una vita che si spezza. Credo che affronti anche il tema del suicidio con grande delicatezza. Mark Eitzel, con quella canzone, mi ha sempre paralizzato. L’ho cantata per tantissimi anni nella sua versione originale. Poi sono andato a rivederlo dal vivo, da solista, qui a Torino, un paio di anni fa. Purtroppo non fu una bella serata e non fece un bel concerto. A un certo punto, però, suonò anche questa canzone. Sono tornato a casa e, di getto, ho provato a tradurla. L’avevo cantata talmente tante volte che ho capito subito che funzionava. Credo di aver buttato giù la traduzione in un paio di notti”.

È questo il “tradimento” della traduzione di cui è più fiero?

“Non so se sia quello di cui sono più fiero. È sicuramente il più agrodolce. Perché non è facile invecchiare. Avevo già visto Mark Eitzel altre volte. È molto umorale, capace di fare un concerto bellissimo, ma anche di mandare tutto all’aria. Fa parte della sua personalità e quella sera andò così. Nel frattempo, però, gli anni passano e viene da chiedersi: ‘Chissà se lo rivedrò ancora’. Spero che riesca a trovare la sua serenità rispetto alla bottiglia e a tutto il resto. È stato comunque molto bello ricevere una sua risposta. Ci ha detto che il progetto gli piaceva e ci ha dato l’autorizzazione. Con la maggior parte di questi autori siamo riusciti a entrare in contatto. Alcuni ci hanno scritto anche soltanto due righe per dirci che erano contenti del progetto, ed è stato uno degli aspetti più belli di questa esperienza. Si hanno i propri santi, quelli che hanno nutrito l’anima con le loro canzoni, e poi, improvvisamente, sono loro a scrivere a noi. C’è una grande tenerezza in tutto questo. Spero davvero che possa trovare la sua serenità”.

E lei ha trovato la sua di serenità?

“Troppa serenità no, non credo. Sono una persona che si cruccia molto. Invecchiando, cerco di fare un po’ come Sophie, la protagonista del film di Miyazaki Il castello errante di Howl, che viene trasformata improvvisamente in una vecchietta. A un certo punto si guarda allo specchio e si dice: ‘Dai, brava Sophie, stai andando bene così’. Ogni tanto mi fermo anch’io e mi dico: ‘Dai, Tommy, non brontolare sempre’. In famiglia sono noto proprio come un old grumpy, un brontolone. Con l’età, però, non si può soltanto brontolare di più: bisogna anche sorridere di più, no? Quindi alterno. Forse la mia serenità consiste nell’accettare di essere un brontolone, sapendo però che si può anche essere brontoloni sorridenti”.

Alcuni degli autori originali vi hanno risposto, magari soltanto con due righe. Nel disco, però, c’è anche chi non si è limitato ad approvare il progetto ed è intervenuto direttamente nella nuova versione: Lloyd Cole in Musica in un’altra lingua. Come nasce questa collaborazione? E che sensazione dà restituire a un autore le sue parole dopo avergliele, in qualche modo, sottratte?

“È stata un’esperienza particolare. Lloyd Cole è davvero una persona squisita. È stato gentilissimo, perché ci ha risposto con poche righe dicendo: ‘Non riesco ad afferrare tutte le sottigliezze della traduzione, però la sento scorrere e mi piace’. Poi ha usato un’espressione che ci ha davvero migliorato la giornata: It has improved my day. Quando abbiamo letto quella mail eravamo a un metro da terra, contentissimi. A quel punto, con una certa faccia tosta, gli abbiamo chiesto se gli andasse di ricantare, alla fine, anche soltanto quel verso in inglese. Musica in un’altra lingua crea un bellissimo parallelo tra l’illusione di comprendere una lingua straniera attraverso la sua musicalità, senza riuscire in realtà a coglierne tutte le sfumature, e ciò che accade nella relazione descritta dalla canzone: un rapporto che non può andare da nessuna parte. Nel ritornello ci limitiamo a canticchiare qualcosa di cui non riusciamo ad afferrare veramente l’essenza e diciamo che ‘non siamo capaci di accompagnarci’. Nella traduzione ho scelto proprio questo verbo, che costituisce un adattamento: ‘accompagnarsi’ rimanda naturalmente all’accompagnamento musicale, ma anche alla capacità di accompagnarci l’un l’altro. È uno degli aspetti più interessanti della traduzione: a volte si riesce persino ad aggiungere una sfumatura di significato grazie alle possibilità offerte da una lingua. Allo stesso modo, in italiano abbiamo due verbi differenti per ‘suonare’ e ‘giocare’, mentre l’inglese possiede quella bellissima parola che è play. In ogni lingua ci sono significati che si perdono e altri che si acquistano. È stato quindi molto bello che Lloyd Cole abbia accettato di partecipare. È stato davvero da dieci e lode”.

C’è poi Quel che non ho più, la vostra versione di Only You. Qui si entra nell’immaginario collettivo, perché l’originale è molto conosciuta. Quando si mette mano a una canzone che ha quasi qualcosa di ‘sacro’, come si fa a non sentirsi sopraffatti dalla sindrome dell’impostore?

“La sindrome dell’impostore ce l’ho comunque sempre, quindi parto già con un bello zaino sulle spalle. La domanda, però, coglie un punto importante. Quando abbiamo formalizzato tra noi l’idea di provare a realizzare un disco interamente costruito in questo modo, è cominciato il gioco del ‘proviamo questa, proviamo quell’altra’. Dopo pochissimo ho guardato gli altri e ho detto: ‘Ragazzi, ci sono brani che non possiamo tradurre perché sono troppo famosi’. Sono canzoni talmente iconiche e risuonano già così profondamente nella lingua originale che, inevitabilmente, nella traduzione si perde qualcosa. L’esempio che faccio sempre è Vasco Rossi. Gli spari sopra è una canzone che ha funzionato anche perché originariamente era degli Emotional Fish, un gruppo allora sconosciuto. Semmai sono stati gli ascoltatori più curiosi, in seguito, ad andare a scoprire quel gruppo, non il contrario. Quando Vasco ha ripreso Creep, non ha realizzato una brutta versione, ma partiva da una sfida quasi impossibile. Non per una sua mancanza, semplicemente perché si confrontava con un brano già talmente iconico che, nella traduzione, qualcosa si perde inevitabilmente. Bisogna quindi cercare altrove. Infatti questo disco è composto da canzoni non così famose, con l’eccezione di Only You. Only You, però, mi è venuta spontaneamente. Ero in cucina e mi è venuto in mente il ritornello. È un momento raro e prezioso, perché di solito è proprio sul ritornello che ci si blocca: trovi una strofa e pensi che funzioni benissimo, poi arrivi al ritornello e ti fermi. Diverse canzoni, infatti, non sono andate avanti proprio per questo motivo. Quella mattina ho pensato che Only You fosse sì un brano famoso, perché molti lo riconoscono, ma non tutti sanno dire che è degli Yazoo o ricordano esattamente a quale periodo appartenga. È una di quelle canzoni che hanno una fama quasi ‘sotterranea’. Non è così iconica da essere costantemente in primo piano. Ogni tanto riemerge nella colonna sonora di una serie televisiva o di un film, ma per fortuna non galleggiava già in superficie: nuotava un po’ più in profondità. Questo, nella traduzione, è fondamentale, perché altrimenti diventa davvero difficile riuscire ad aggiungere qualcosa. Penso anche a A che ora è la fine del mondo? di Ligabue: con brani così iconici è molto complicato offrire un valore ulteriore. Se invece si rimane un po’ più indietro, il meccanismo del riconoscimento sarà certamente meno immediato, ma forse è persino un vantaggio”.

Nel disco c’è una canzone intitolata Sconosciuta. Le giro quella parola: che cosa pensa sia ancora sconosciuto dei Perturbazione?

“Chi lo sa. Forse siamo sconosciuti anche a noi stessi. Ammiro molto gli artisti che, alla fine, hanno realizzato lo stesso disco per venti album diversi. Hanno trovato la propria strada e continuano a percorrerla, rimanendo fedeli a se stessi. Ce ne sono tanti. Mark Eitzel, per esempio. Le discografie ne sono piene. Se prende il metal, poi, è forse la musica più proletaria del mondo, nel senso che la maggior parte dei gruppi trova la propria formula e continua a seguirla per tutta la vita. Nutro un grande rispetto per questo atteggiamento. Credo che noi siamo un po’ più sconosciuti al mondo. D’altra parte, ognuno raccoglie ciò che semina e ciò che costruisce. A noi è sempre piaciuto dialogare con molte forme di espressione artistica. Ci siamo contaminati con la narrazione, il teatro, il teatro di figura, il cinema, le sonorizzazioni, la pittura, le copertine, la grafica e l’animazione. Non si può fare tutto e probabilmente, nel corso del tempo, ci siamo un po’ frastagliati in queste esperienze. Non siamo stati così costanti nel ripetere sempre e soltanto: ‘Io, io, io. Ascoltami, ascoltami’. Ma sono molto affezionato a questa caratteristica e mi sta benissimo pagarne il prezzo. Forse abbiamo rinunciato a una parte della linearità e della semplicità necessarie quando si vuole comunicare un messaggio, anche dal punto di vista dell’immagine. Ma va bene così: essere conosciuti, o sconosciuti, esattamente per ciò che siamo. Accettarsi”.

Tanto sconosciuti, però, non siete: nel 2014 avete partecipato al Festival di Sanremo. A dodici anni di distanza, che ricordo conserva di quell’esperienza? Che valore ha avuto nel vostro percorso?

“La ricordo come un’esperienza da frullatore. Molto elettrizzante, ma anche parecchio frastornante. Nel complesso ne conservo un bel ricordo, perché ci siamo arrivati come una squadra, non come singoli individui. Credo che per un solista il carico possa essere piuttosto pesante. Siamo il Paese degli interpreti e degli artisti solisti, molto meno dei gruppi. Noi, invece, siamo arrivati a Sanremo come band e l’abbiamo vissuto in questo modo. È stato un aspetto importante. Allo stesso tempo, quando sei lì dentro, comprendi una regola di Sanremo: puoi provarci quanto vuoi, ma alla fine sei un ingranaggio. Se in quell’anno, con quella direzione artistica e per ciò che stai facendo in quel momento, sei adatto al Festival, è Sanremo ad acchiappare te. Non basta semplicemente desiderare di esserci. È un fenomeno profondamente televisivo, ma anche un evento di costume e di società molto interessante. Alla fine lo guardiamo e lo ascoltiamo tutti anche per la curiosità di scoprire se emergerà una canzone capace di imporsi e parlare alla collettività. Trovo che questo sia affascinante. Mi piace guardarlo dal divano con Emma, una dei miei due figli. Siamo entrambi piuttosto appassionati di Sanremo e aspettiamo sempre quel momento. Dal divano mi piace molto. Mi è piaciuto anche stare su quel palco, nonostante facesse molta paura. Ho cercato di vivere quell’esperienza nel modo migliore possibile. Ritengo che Sanremo sia davvero un’anomalia italiana. Chiunque faccia musica deve confrontarsi con il Festival. Si può anche decidere di starne lontani, ma persino quando bisogna pubblicare un disco si cerca di non farlo in concomitanza con quella settimana. Alla fine condiziona tutti. Non so se faccia bene alla nostra musica, ma fa parte del nostro panorama. E quando si fa musica in Italia gli si ruota talmente tanto intorno che esserci andati almeno una volta e averlo visto dall’interno è stato importante. Quindi viva Sanremo”.

E arrivaste anche al sesto posto.

“Sì. Poi la canzone viaggiò un po’ più lontano di noi, che rimanemmo alla fermata a guardarla andare. Non so se sia diventata una canzone iconica, non credo. Ha certamente un suo pubblico di estimatori. È una canzone d’amore non convenzionale, come altre che abbiamo scritto, e continua a piacermi. La suoniamo ancora molto volentieri, quindi non ho alcun rimpianto. L’unico aspetto amaro di tutta la vicenda è che arrivammo a Sanremo in un anno in cui una parte del gruppo si stava sgretolando, perché la relazione tra Elena e Gigi, che erano compagni anche nella vita, attraversava una forte crisi. Fu quindi un periodo difficile per tutti. Molto più per loro, immagino. È stata un’esperienza elettrizzante e, allo stesso tempo, frastornante. Poi gli eventi hanno fatto il loro corso. Loro, metaforicamente e in seguito anche fisicamente, sono scesi dal furgone dicendo: ‘Va bene, continuiamo la nostra strada da soli’. Nei gruppi è anche abbastanza fisiologico. Quando si è una sorta di grande famiglia, nel nostro caso con due fratelli e una coppia al suo interno, può capitare che a un certo punto qualcosa si rompa e vada in pezzi. L’importante, dopo, è raccogliere i cocci e continuare a volersi bene. Cercare di non lasciarsi con troppe amarezze”.

È riuscito a conservare questo rapporto anche dopo?

“Sì. Gigi e io, per esempio, siamo sempre stati piuttosto conflittuali per carattere. Con lui e Rossano, il batterista, ci siamo scontrati professionalmente molte volte, non perché avessimo personalità incompatibili, ma perché avevamo caratteri inclini al confronto. Come accade spesso nei rapporti umani. Quando poi ci si separa in quel modo, si è consapevoli che non ci si potrà più frequentare come prima. È un po’ come accade dopo una lunga relazione: non si può pensare che tutto rimanga uguale. Però si è sempre felici di sapere che le persone alle quali si è voluto molto bene stanno bene e proseguono lungo la propria strada”.

Questo è un racconto inevitabilmente legato al passato. Nel futuro dei Perturbazione, invece, che cosa c’è?

“Adesso direi soprattutto i concerti di Risuona, e ne sarei molto contento. Da gennaio a marzo dovremmo andare un po’ in giro. Poi spero che ci aspetti anche una bella estate, durante la quale poter portare il disco in qualche festival. Mi piacerebbe molto. Per il resto, chi lo sa. Di progetti ce ne sono diversi e ci siamo scambiati molte idee. Rispetto ad alcuni anni fa, però, quando correvamo tantissimo e un progetto si sovrapponeva immediatamente al successivo, oggi siamo diventati più tranquilli. Ci diciamo: ‘Va bene, adesso dedichiamoci a questo’. Cerchiamo di viverlo pienamente, di respirarlo a fondo e soltanto dopo pensiamo al progetto successivo. Altrimenti si finisce per correre in continuazione”.

Se i Perturbazione di trent’anni fa, quelli che cominciavano a suonare da ragazzini, incontrassero i Perturbazione di oggi, dopo Sanremo, centinaia di concerti e tutto il percorso che avete fatto, da che cosa rimarrebbero più stupiti? Che cosa allora non avreste mai immaginato?

“Non avrei mai pensato di riuscire a fare un lavoro che potesse piacermi così tanto, né di riuscire a coltivare una passione e provare a trasformarla in un mestiere. Con la musica non si riesce sempre a vivere, anzi. Tutti noi facciamo diversi lavori per riuscire a mantenerci. Molti hanno comunque a che fare con la musica, ma bisogna dedicarsi ad attività differenti. Eppure è qualcosa di incredibilmente bello. A volte si finisce per dare un po’ per scontato ciò che si è costruito. A quel ragazzo, invece, direi: ‘Non sarà tutto come lo immagini o come magari lo fantastichi adesso. Anzi, sarà molto diverso’. Imparare a stare al mondo significa anche questo: capire che tra i nostri desideri e la realtà esiste una misura, e quella misura è la nostra vita. Alla fine, però, ci sono state tante canzoni e tanta musica. Alcune sono riuscite meglio, altre magari non le abbiamo azzeccate, ma ci abbiamo provato. È un bel mestiere. Il furgone è pesante. Da ragazzi l’idea del furgone ha qualcosa di romantico, poi, con il tempo, può diventare piuttosto faticosa. Ma va bene così. Ci sono i libri, ci sono altri modi per occupare il tempo. Sì, vale la pena fare tutti quei chilometri”.

Alla luce di tutto questo, come definirebbe la musica: una moglie infedele o un’amante fedele?

“Sa che, con il tempo, credo sia diventata più una sorella? Sì, perché ti conosce in tutte le tue debolezze, nei tuoi difetti, in ogni tuo aspetto. Ma ti vuole bene così come sei”.