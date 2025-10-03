Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno eseguito misure cautelari nei confronti di un gruppo accusato di associazione per delinquere e rapina aggravata. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata portata a termine con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e il Nucleo Cinofili. L’operazione è stata avviata a seguito di una serie di rapine in villa avvenute tra novembre 2024 e giugno 2025 nella provincia etnea, caratterizzate da modalità operative particolarmente violente e sofisticate.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e delegata al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania–Fontanarossa. Le indagini, durate circa otto mesi, hanno visto l’impiego di tecniche avanzate come intercettazioni, appostamenti e riscontri diretti sul territorio. Grazie a queste attività, è stato possibile ricostruire le modalità operative di un sodalizio criminale dedito alle cosiddette rapine in villa, commesse con un livello di preparazione militare e una ferocia fuori dal comune.

Il modus operandi della banda

Secondo gli inquirenti, la banda era composta da sette persone, di cui sei sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Il gruppo, di origine catanese, si distingueva per la meticolosità delle azioni e per l’adozione di tecniche militari collaudate. Un aspetto singolare emerso dalle indagini riguarda la presenza di un componente di origini senegalesi, incaricato di svolgere rituali esoterici e propiziatori prima di ogni reato, con l’obiettivo di garantire la “protezione spirituale” e il successo delle azioni criminose. Nessuna rapina veniva avviata senza il compimento di questi rituali, che rappresentavano una sorta di rito propiziatorio per il gruppo.

L’episodio chiave: la rapina di Misterbianco

L’episodio che ha dato il via alle indagini si è verificato a Misterbianco nella notte del 16 novembre 2024. In quell’occasione, una coppia e la loro bambina di appena 16 mesi sono stati vittime di una rapina particolarmente violenta. L’imprenditore, di 40 anni, è stato fermato mentre rientrava a casa da Catania da alcuni individui a bordo di due autovetture, una delle quali dotata di lampeggiante blu. I malviventi, indossando cappellini, pettorine e palette con la scritta “Guardia di Finanza”, si sono finti militari e hanno convinto l’uomo a salire su una delle loro auto con il pretesto di una perquisizione domiciliare legata a un presunto traffico di armi.

La violenza in casa e le minacce alla famiglia

Una volta giunti nell’abitazione, i sei soggetti hanno rivelato la loro vera identità di rapinatori e, alla presenza della compagna e della figlia della vittima, hanno dato il via a una serie di atti di violenza e minacce. L’imprenditore è stato immobilizzato con nastro adesivo e costretto a consegnare una prima somma di 16 mila euro, oltre a gioielli e orologi di lusso per un valore superiore a 60 mila euro. Non soddisfatti, i rapinatori hanno intensificato le minacce, arrivando a prospettare il rapimento della bambina per venderla all’estero e l’amputazione di un dito della mano sinistra dell’uomo con una grossa cesoia. Le violenze hanno causato alla vittima lesioni personali, tra cui la frattura del setto nasale.

Il secondo colpo e la fuga

Sotto la pressione delle minacce, l’imprenditore ha indicato ai rapinatori l’ubicazione di una seconda abitazione, sempre a Misterbianco, dove era custodito altro denaro. Qui la banda ha costretto la vittima a consegnare una somma superiore a 100 mila euro, completando così l’azione criminosa. I malviventi hanno tentato di eliminare ogni traccia del loro passaggio, asportando il sistema di videosorveglianza e i modem presenti nella casa, ma il tentativo si è rivelato vano: i Carabinieri sono riusciti a recuperare i filmati, che hanno documentato ogni fase della rapina e fornito elementi determinanti per l’indagine.

Le altre rapine e il ruolo dei Carabinieri

Durante le successive attività investigative, è stata accertata la consumazione di un’ulteriore rapina con modalità analoghe e sventata un’altra azione criminale che era rimasta nella fase preparatoria grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Sono emerse inoltre altre attività delittuose, il cui bersaglio non è stato identificato, ma che hanno confermato l’esistenza di una stabile associazione a delinquere specializzata nella consumazione di reati di questo tipo.

L’ordinanza di custodia cautelare

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania ha emesso un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei sette indagati. Sei di loro sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre uno è stato posto agli arresti domiciliari. Le accuse, ancora in fase preliminare e nel rispetto della presunzione di innocenza, comprendono associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, detenzione e porto illegale di armi e porto illegittimo di oggetti atti ad offendere. Per uno degli indagati, l’accusa riguarda il solo concorso nel reato di rapina.

Il ruolo delle tecniche militari e dei rituali esoterici

Le indagini hanno messo in luce come la banda agisse con una preparazione quasi militare, organizzando le rapine con lunghe attività preparatorie e collaudate tecniche di assalto. Il componente senegalese, incaricato dei rituali esoterici, rappresentava un elemento di coesione e “protezione” per il gruppo, che non dava mai il via alle azioni senza aver prima svolto questi riti propiziatori. Questo aspetto, inusuale per la criminalità organizzata locale, ha attirato l’attenzione degli investigatori e contribuito a delineare il profilo del sodalizio.

La ricostruzione degli eventi e le prove raccolte

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stato il recupero delle registrazioni audio e video del sistema di sorveglianza installato nell’abitazione della vittima. Nonostante il tentativo dei malviventi di eliminare ogni traccia, i Carabinieri sono riusciti a estrapolare i filmati che hanno documentato tutte le fasi della rapina. Questi elementi, insieme agli altri riscontri raccolti durante le indagini, hanno permesso di acquisire un quadro indiziario solido e preciso, sufficiente a sostenere le richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura.

La risposta delle istituzioni e il futuro delle indagini

L’operazione rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine e per la Procura della Repubblica di Catania, che hanno lavorato in sinergia per smantellare una delle più pericolose bande specializzate in rapine in villa nella provincia etnea. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per identificare altri possibili complici o vittime delle attività criminali del gruppo.

