I silenzi di Ranucci, i dubbi dei pm e le parole di Lavitola, cosa non torna sull'attentato al giornalista

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire nell’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre davanti alla sua abitazione di Pomezia. Dal presunto movente dichiarato da Valter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell’azione, al ruolo dello stesso conduttore di Report. Per gli inquirenti Ranucci resta la vittima di un attentato, ma ci sono dubbi su quanto non detto nelle audizioni in Procura, tanto che potrebbe venire ascoltato di nuovo nei prossimi giorni.

Ranucci non citò mai Lavitola davanti ai pm

Sentito dai pm come persona informata sui fatti dopo l’attentato del 16 ottobre, Sigfrido Ranucci non ha mai fatto menzione del suo rapporto con Valter Lavitola, accusato di essere il mandante della bomba.

Come riporta il Corriere della Sera, dopo il primo interrogatorio di Lavitola i magistrati romani hanno riconsiderato parte delle informazioni rese dal conduttore di Report, in particolare quanto non detto.

ANSA

Durante le audizioni in Procura Ranucci non hai mai parlato della sua amicizia con Lavitola, nonostante la fitta frequentazione e il fatto che i due avessero discusso più volte dei possibili mandanti dell’attentato.

Il giornalista non ha mai accennato nemmeno alla figura di Gomes Clesio Tavares, il factotum di Lavitola accusato di aver fatto da tramite con gli esecutori materiali dell’attentato, attualmente latitante all’estero.

Cosa sapeva Ranucci dei sospetti di Lavitola

Allo stesso modo Ranucci non hai mai riferito delle teorie avanzate dal suo amico.

Agli atti dell’indagine ci sono diverse conversazioni tra Lavitola e Ranucci in cui i due discutevano dell’attentato e dei possibili mandanti, già nei giorni immediatamente successivi.

Dialoghi in cui Lavitola parlava di sospetti sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, del Mossad israeliano in particolare.

Per poi virare nelle settimane successive verso la pista della camorra. Di tutto questo, Ranucci non ha mai parlato agli inquirenti.

Per questo, per appurare perché Ranucci abbia tenuto per sé alcune circostanze, è probabile che i magistrati possano convocare di nuovo il giornalista Rai nelle prossime settimane.

L’analisi del telefono di Lavitola

È probabile che anche Lavitola possa essere interrogato di nuovo a breve. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell’attentato, ma il movente fornito – far aumentare la scorta all’amico – non ha convinto pm e gip.

Le indagini vanno avanti, gli investigatori vogliono chiarire se qualcun altro sapesse dell’attentato e se davvero Lavitola abbia agito da solo.

Al vaglio degli inquirenti c’è l’analisi del telefono e degli altri dispositivi sequestrati a Lavitola, contenenti una mole enorme di dati.

Gli investigatori starebbero analizzando anche l’ultima, lunga telefonata tra Ranucci e l’amico, avvenuta la notte prima della perquisizione a casa di Lavitola.