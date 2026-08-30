I sintomi della malattia della pioggia in Europa, Pregliasco: “Cambiate le modalità di trasmissione”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La malattia della pioggia sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie in Europa. I sintomi sono riconducibili a infezioni della pelle come papule, pustole, croste e lesioni. Fino a poco tempo fa era nota soprattutto per la diffusione tra bovini e cavalli, ma una recente impennata di contagi nel Vecchio Continente ha portato l’attenzione sull’uomo. Secondo gli ultimi dati, le modalità di trasmissione della malattia della pioggia sarebbero cambiate.

Malattia della pioggia, cosa sta succedendo in Europa

Come riportato dal British Medical Journal, in Scozia è stato identificato il primo caso associato a trasmissione sessuale. Un uomo ha contratto la malattia della pioggia dopo aver avuto rapporti sessuali in una sauna.

Un dettaglio da non trascurare, perché il batterio responsabile della malattia – il Dermatophilus congolensis – ama particolarmente gli ambienti umidi per il rilascio delle spore. Inoltre, l’esposizione prolungata all’umidità può in parte compromettere la funzione protettiva della pelle, favorendo l’ingresso del microrganismo in presenza di piccole abrasioni.

123RF

Gli ultimi dati relativi alla malattia della pioggia

In base ai dati forniti dall’Ecdc al 21 agosto, al momento in Italia non sono stati segnalati casi di malattia della pioggia. Diversa la situazione in altri Paesi europei, con la Francia in testa con 70 casi, seguita dalla Spagna con 23 e dall’Austria con 20.

La maggior parte dei casi riguarda uomini che hanno avuto rapporti sessuali dopo la frequentazione di saune e locali che permettono di avere rapporti. Altri casi riguardano persone che praticano sport da contatto. Attualmente l’Ecdc considera il rischio per la popolazione “molto basso”.

A differenza dei focolai registrati negli anni precedenti, che riguardavano persone che lavoravano a contatto con gli animali – come veterinari o allevatori – le infezioni registrate negli ultimi due anni hanno evidenziato modalità di trasmissione differenti, da essere umano a essere umano. Le conoscenze sulla malattia della pioggia non sono ancora complete, e ciò porta a non escludere anche la possibilità di contaminazioni indirette tramite asciugamani o altri oggetti.

Quali sono i sintomi della malattia della pioggia

Nell’uomo la malattia della pioggia si manifesta generalmente con un’infezione circoscritta alla pelle. Nei focolai registrati in Europa sono state osservate papule, pustole, croste e lesioni squamose, talvolta associate a prurito e spesso presenti contemporaneamente in diverse parti del corpo.

Gli studi condotti in Francia hanno evidenziato un periodo di incubazione medio di 5,85 giorni, con un intervallo compreso tra 2 e 22 giorni. Presentando sintomi simili a follicoliti batteriche, dermatofitosi trasmesse sessualmente e sifilide secondaria, la diagnosi di malattia della pioggia non è semplice. L’incubazione dura in media circa sei giorni.

Fabrizio Pregliasco: “Rischio basso per la popolazione”

“Nei casi più recenti di malattia della pioggia è emersa la possibilità di una trasmissione da persona a persona attraverso un contatto molto stretto pelle contro pelle, compreso quello che può avvenire durante i rapporti sessuali”, ha commentato all’Adnkronos il virologo Fabrizio Pregliasco.

“È importante, però, non trasformare un fenomeno epidemiologicamente interessante in un nuovo allarme sanitario. Per la popolazione generale il rischio viene attualmente considerato molto basso”, ha aggiunto Pregliasco.