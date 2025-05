I sospetti di Massimo Lovati su Alberto Stasi, "riporta una versione dei fatti che gli hanno inculcato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Secondo Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi riporterebbe una versione dei fatti piena di “bugie lapalissiane”, che “gli hanno inculcato”. In precedenza, lo stesso legale ha ipotizzato che a uccidere Chiara Poggi possa essere stato un sicario.

Cosa ha detto Massimo Lovati su Alberto Stasi

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ospite della trasmissione Zona Bianca, ha dichiarato: “Io non credo alla versione dei fatti fornita da Stasi. Ha dichiarato delle cose talmente inverosimili che per me sono tutte bugie”.

Lovati ha poi chiarito che, secondo lui, non si tratta di “bugie che uno si è prefabbricato”, bensì di “bugie talmente lapalissiane che mi sembra di poter dire che lui riporta una versione dei fatti che gli hanno inculcato“.

L’ipotesi di Massimo Lovati sull’omicidio di Chiara Poggi

Nei giorni precedenti, ospite a Quarto Grado, Massimo Lovati aveva già parlato del racconto di Alberto Stasi, definito “inverosimile quando dice di aver telefonato alla fidanzata che non rispondeva, di essere andato alla villetta sbagliando il numero civico e, dopo aver provato a citofonare, di aver scavalcato il muretto”.

Nella stessa occasione, Lovati aveva condiviso la sua ipotesi secondo cui a uccidere Chiara Poggi sia stato un sicario: “Non troviamo un movente sufficiente né per Stasi né tanto meno per Sempio. Quando un omicidio è senza movente, la letteratura criminologica ricorre alla figura del sicario“, reclutato forse “da più mandanti“.

Il legale ha fatto riferimento a episodi di esorcismo e pedofilia avvenuti in quella zona del Pavese e a qualcosa che la vittima potrebbe aver visto.

La teoria è stata riproposta nuovamente dallo stesso Lovati in un’intervista a La Repubblica: “I fatti sono del 2012. In un luogo alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticava l’esorcismo. Poi emersero fatti di pedofilia. Sono fatti successivi di 5 anni, lo so. Ma accadevano anche prima, lo sanno tutti”. L’avvocato ha chiarito: “È la mia teoria. Un sogno che ho fatto”. In un altro passaggio ha detto: “È una teoria che nasce dalla mia conoscenza del territorio. Non posso dimostrarla”.

A proposito delle parole di Alberto Stasi, ha ribadito: “Lui ha detto un sacco di bugie sulla scoperta del corpo. Tante. Un racconto che non sta in piedi. E quando ne dici così tante vuol dire solo che ti hanno imbeccato“.

Il commento di Selvaggia Lucarelli su Massimo Lovati

In una Storia pubblicata su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha commentato la teoria di Massimo Lovati,

In un commento alla notizia intitolata “Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: “È un comunista disadattato. Chiara Poggi l’ha uccisa la Chiesa””, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Andrea, ascoltami. Ti serve un avvocato“.