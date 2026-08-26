I timori di Bill Gates sull’AI, secondo il fondatore di Microsoft aprirà un’era turbolenta: “Lavori a rischio”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Bill Gates mette in guardia dai rischi dell’intelligenza artificiale. In una intervista e in un intervento sul suo blog personale, il fondatore di Microsoft afferma che l’ampia adozione dell’AI darà vita a una “fase turbolenta” per l’umanità e invita i governi a riservare una parte dei lavori agli esseri umani per evitare che l’AI ne prenda il posto con pesantissime ricadute economiche.

Intelligenza artificiale, le parole di Bill Gates

In un lungo intervento pubblicato sul suo blog, oltre che in una intervista rilasciata al New York Times che di fatto rappresenta il ritorno sulla scena pubblica di Bill Gates dopo il caso Epstein, il fondatore di Microsoft si è soffermato sull’intelligenza artificiale.

In particolare, Gates ha analizzato gli impatti sul mondo del lavoro, spiegando che i governi dovrebbero riservare il 40% dei posti di lavoro ai soli esseri umani.

ANSA

Gates teme che l’inizio di un’era turbolenta a causa dell’AI

Come altri grandi nomi della Silicon Valley, anche Bill Gates in passato ha usato la storia per spiegare che le grandi innovazioni, come appunto l’intelligenza artificiale, causano l’eliminazione di alcuni lavori ma ne creano altri.

Nel suo intervento, però, Gates appare meno sicuro di questa tesi, perché la portata della rivoluzione AI è ancora difficilmente prevedibile visto che riguarda proprio la capacità cognitiva che finora ha sempre “salvato” il lavoro degli esseri umani. “Questa volta è davvero diverso”, scrive Gates sul suo blog.

A differenza delle precedenti rivoluzioni tecnologiche, l’intelligenza artificiale può vedere, ascoltare, parlare e ragionare e, grazie alla robotica, è destinata a entrare progressivamente anche nel lavoro fisico. Per queste ragioni diventerà sempre più difficile trovare un nuovo impiego per coloro che perdono il lavoro.

Il nodo dei posti di lavoro creati dall’intelligenza artificiale

Intervistato dal New York Times sullo stesso tema, Bill Gates arriva a dire che la rivoluzione AI è “completamente diversa” dalle precedenti disruption tecnologiche. Il fondatore di Microsoft si è detto estremamente sorpreso dalla capacità dei bot di scrivere codici.

Quindi, spiega, questa volta il numero di posti di lavoro creati dalla rivoluzione tecnologica potrebbero essere molti meno rispetto a quelli scomparsi. Da qui la proposta di creare delle “Human Reserved”, ovvero dei posti di lavoro che per decisione politica potranno essere svolti solamente da esseri umani. Assistenza agli anziani e cura dei bambini, oltre al servizio nelle giurie, sono alcuni degli esempi fatti da Bill Gates tra i posti di lavoro da proteggere dall’intelligenza artificiale.

L’altra proposta riguarda la tassazione delle imprese che acquistano software o robot, che dovrebbe essere equiparata a quella sostenuta quando un’azienda assume un essere umano. Nell’intervista, Bill Gates ha aggiunto di voler discutere direttamente la questione con il presidente della Cina Xi Jinping.

Un’altra delle preoccupazioni espresse da Gates riguarda il possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale per finalità di bioterrorismo, compresa la progettazione di nuovi agenti patogeni. Per questo, il fondatore di Microsoft invoca accordi internazionali e controlli obbligatori sui sistemi di AI che potrebbero essere utilizzati per sviluppare nuove molecole potenzialmente pericolose.