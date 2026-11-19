Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Trapani per le minacce rivolte ai vicini di casa. Il 41enne, originario di Torino e residente in città, avrebbe tentato di entrare nella loro abitazione brandendo un coltello. Nei giorni scorsi i poliziotti della Questura della città siciliana hanno fermato il cittadino, che ha precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, estorsione, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ingiuria, danneggiamento, guida sotto l’influenza dell’alcol e molestie o disturbo alle persone.

Trapani: l’intervento nella notte

Nella notte del 22 ottobre, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione delle vittime e hanno individuato l’uomo sul posto. Alla vista dei poliziotti, si è allontanato subito. Raggiunta la sua abitazione, gli operatori lo hanno trovato in evidente stato di alterazione psicofisica. L’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile e ha rivolto agli agenti ripetute frasi ingiuriose e minacciose.

Le minacce ai vicini

Secondo quanto riferito dai vicini, poco prima l’uomo avrebbe chiesto con insistenza una somma di denaro. Dopo il loro rifiuto, avrebbe colpito con calci e pugni la porta d’ingresso, minacciandoli di morte e impugnando un coltello. Le vittime lo hanno riconosciuto come l’autore delle minacce.

In attesa del giudizio

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Trapani, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.