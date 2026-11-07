I vicini segnalano rumori in un locale di Senigallia, la polizia trova carenze igieniche: attività sospesa
Controlli della Polizia in due esercizi pubblici: riscontrate irregolarità su igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori. Un locale è stato sospeso.
I residenti avevano segnalato rumori e possibili disturbi alla quiete pubblica. La polizia è andata a controllare e il rumore non c’era, ma nel locale di Senigallia ha trovato ben altro: carenze igienico-sanitarie e impianti fuori norma. Risultato: attività sospesa.
La segnalazione e il controllo mirato
Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, i controlli sono stati condotti nei giorni scorsi dal Commissariato di Senigallia in due locali, con Polizia locale, carabinieri, Nas e Ispettorato del lavoro. Nel locale finito nel mirino dei vicini sono emerse anche violazioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione incendi: oltre alle sanzioni amministrative sono state contestate ipotesi di reato, e l’attività resterà ferma fino alla regolarizzazione.
Multe e ipotesi di reato anche nel secondo locale
Nell’altro esercizio gli agenti hanno contestato violazioni sulle informazioni ai consumatori, punite con sanzioni pecuniarie, e ipotesi di reato in materia di tutela dei lavoratori, che saranno valutate nelle sedi competenti. I controlli rientrano nell’attività disposta dal questore di Ancona a tutela di consumatori, lavoratori ed esercenti in regola.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.