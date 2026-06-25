I video dal Venezuela devastato dal terremoto, migliaia tra morti e feriti: si cercano dispersi tra le macerie

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Due potenti terremoti di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno colpito il Venezuela a distanza di 39 secondi l’uno dall’altro mercoledì 24 giugno, le persone coinvolte sarebbero migliaia tra morti e feriti, i danni sonoingenti. Immediata l’attivazione di vaste operazioni di emergenza, secondo quanto riferito dallo United States Geological Survey (USGS).

Terremoti di magnitudo 7.5 e 7.2

Il primo terremoto si è verificato a 23 chilometri a sud-est di Yumare, nello Stato di Yaracuy, a una profondità di 10 chilometri.

È stato seguito da una seconda scossa di magnitudo 7,2, con epicentro 24 chilometri a nord-est di San Felipe, a una profondità di 21,9 chilometri.

Il ministro dell’Interno Diosdado Cabello ha affermato che i terremoti sono stati avvertiti in diversi Stati, compresa Caracas, e ha invitato i residenti a rimanere all’esterno degli edifici a causa del rischio di scosse di assestamento.

Edifici crollati, si scava tra le macerie

I media venezuelani hanno riferito di edifici crollati o danneggiati in diverse aree del Paese, mentre le interruzioni delle comunicazioni in alcune città hanno ostacolato la valutazione completa del numero di vittime e dell’entità dei danni.

Nel comune di Chacao, dove sono crollati due edifici residenziali. Il sindaco Gustavo Duque Sáez ha dichiarato che 21 persone sono state tratte in salvo vive, mentre le squadre di emergenza continuano le ricerche di eventuali superstiti.

Le prime immagini dopo il disastro

Si scava tra le macerie anche a Caracas.

Dichiarato lo stato di emergenza.

Gente in strada

Panico e disperazione nella popolazione"che in pochi minuti ha perso tutto, nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del Paese.

Le scosse in diretta nell’officina di un meccanico

Le immagini in un’officina.

Panico all’aeroporto di Caracas

Danni nello scalo internazionale di Maiquetía dopo il sisma, passeggeri nel panico