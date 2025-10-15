Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Torino ha arrestato due uomini, un italiano di origini maghrebine di 29 anni e un marocchino di 34 anni, entrambi residenti nel Biellese e ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali del capoluogo piemontese. Le indagini hanno portato al fermo nei confronti dei due, accusati di aver colpito in due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47mila euro. I rapinatori agivano con estrema violenza: in un caso hanno minacciato un cassiere di un supermercato con un coccio di bottiglia. In altri due casi erano armati di un coltello. Mentre in una rapina a una gioielleria hanno sfondato la vetrina con un martello portando via tre orologi di pregio. I due sono stati bloccati dai poliziotti nei pressi di un giardino pubblico a Biella. Il fermo è stato convalidato e per entrambi è stata disposta custodia cautelare in carcere.