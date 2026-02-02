I vincitori dei Grammy Awards 2026 tra critiche all'ICE e Trump deriso su Epstein e Groenlandia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alla Crypto Arena di Los Angeles sono stati proclamati i vincitori dei Grammy Awards 2026, i più prestigiosi premi musicali dell’industria discografica statunitense. Alcuni dei riconoscimenti più ambiti sono andati a Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Olivia Dean. La rassegna, giunta alla 68ª edizione, è stata segnata da un clima anti Trump e anti ICE, a partire dal presentatore Trevor Noah: tante le frecciate al presidente Usa, ad esempio sul caso Epstein e sulla Groenlandia.

Grammy Awards 2026: i vincitori dei premi principali

Billie Eilish ha trionfato nella sezione canzone dell’anno:

Billie Eilish – “Wildflower” – VINCITRICE

Lady Gaga – “Abracadabra”

Doechii – “Anxiety”

Rosé & Bruno Mars – “APT”

Bad Bunny – “DtMF”

Huntr/x – “Golden”

Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Registrazione dell’anno:

Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther” – VINCITORE

Bad Bunny – “DtMF”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Doechii – “Anxiety”

Billie Eilish – “Wildflower”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Chappell Roan – “The Subway”

Rosé & Bruno Mars – “APT”

Album dell’anno:

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” – VINCITORE

Justin Bieber – “Swag”

Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”

Clipse – “Let God Sort Em Out”

Lady Gaga – “Mayhem”

Kendrick Lamar – “GNX”

Leon Thomas – “Mutt”

Tyler, The Creator – “Chromakopia”

Miglior artista emergente:

Olivia Dean – VINCITRICE

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Gli altri premi prestigiosi assegnati:

Miglior performance R&B: Kehlani – “Folded”

Miglior disco R&B: Leon Thomas – Mutt

Miglior disco vocal pop: Lady Gaga – Mayhem

Miglior performance rap: Clipse – “Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)”

Miglior canzone scritta per un mezzo visivo: Huntr/x – “Golden” (per KPop: Demon Hunters)

Miglior album rap: Kendrick Lamar – GNX

Migliore canzone country: Tyler Childers – “Bitin’ List”

Miglior album rock: Turnstile – Never Enough

Miglior registrazione dance pop: Lady Gaga – “Abracadabra”

Miglior album dance/elettronico: FKA twigs – Eusexua

Miglior album di musica alternativa: The Cure – Songs of a Lost World

Miglior colonna sonora per media visivi: I peccatori (Sinners) – Ryan Coogler, Ludwig Göransson e Serena Göransson

Produttore dell’anno: Cirkut

Trevor Noah deride Trump su Groenlandia e Epstein

Trevor Noah, presentatore solitamente apolitico nella sua lunga esperienza alla conduzione dei Grammy Awards, durante la 68esima ha fatto uno strappo alla regola. Diverse le battute che hanno toccato l’attualità politica. Nel suo discorso di apertura, Noah ha fatto notare l’assenza in platea di Nicki Minaj, rapper 10 volte nominata ai Grammy in passato e recentemente al centro delle polemiche per la sua vicinanza a Donald Trump.

“Non è qui. È ancora alla Casa Bianca con Donald Trump, a discutere di questioni molto importanti”, ha scherzato Noah, incassando un’ovazione dal pubblico presente. Nicki Minaj è stata tra le poche star invitate alla prima del documentario di Melania Trump giovedì al Kennedy Center. Di recente, si è esposta in favore del presidente Usa in diverse occasioni.

Noah ha ironizzato sul numero uno della Casa Bianca anche per le sue mire di conquista della Groenlandia e per la presenza del suo nome nei file di Jeffrey Epstein.

“Ogni artista vuole vincere un Grammy quanto Trump vuole la Groenlandia, visto che l’isola di Epstein non c’è più e a lui ne serve un’altra in cui andare in giro”, la stoccata di Noah.

Bad Bunny e Billie Eilish contro l’ICE

“Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori“, ha detto tra gli applausi Bad Bunny. “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, ha continuato il musicista che canta solo in spagnolo e l’anno scorso ha evitato di fare concerti negli Usa per non esporre i suoi fan alla minaccia dei federali.

“Inoltre dirò questo – ha aggiunto – lo so che è difficile non odiare in questi giorni e a volte ho pensato che fossimo contaminados (contaminate), non so come dirlo in inglese. L’odio diventa più forte con più odio. L’unica cosa che è più potente dell’odio è l’amore. Quindi, per favore, dobbiamo essere diversi. Se lottiamo, dobbiamo farlo con amore. Non li odiamo, amiamo la nostra gente, amiamo la nostra famiglia ed è così che si fa. Con amore. Non dimenticatelo, per favore. Grazie!”.

Billie Eilish si è presentata sul palco con una spilletta “Ice Out”, insieme al fratello Finneas, che ha scritto il brano premiato. Nel suo discorso ha attaccato gli agenti federali. “Nessuno è illegale in una terra rubata. Dobbiamo continuare a dire la nostra e a protestare. Le nostre voci contano”, ha detto Eilish dal palco.