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Un arresto con restituzione di preziosi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano, dove un uomo di 42 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di una donna di 80 anni. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato colto in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile.

Le indagini a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio e delle truffe ai danni di persone anziane.

Gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile hanno notato il sospetto mentre si aggirava nel centro di Milano, mostrando un comportamento nervoso e controllando ripetutamente il proprio telefono cellulare, come se attendesse una comunicazione importante.

Il pedinamento è proseguito fino al quartiere Baggio, dove l’uomo, dopo aver ricevuto una videochiamata, si è diretto in via Valsesia intorno alle 13.30. Qui ha suonato a un citofono ed è entrato in uno stabile, dal quale è uscito dopo circa 10 minuti. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, fermandolo per un controllo.

Il bottino e la scoperta della truffa

Durante la perquisizione, il 42enne è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente un orologio, anelli e spille in oro. Inoltre, aveva nascosto una collana d’oro all’interno degli slip, appena sottratta alla vittima, una donna di 80 anni residente nello stabile.

La polizia ha subito individuato la vittima, che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata sulla linea fissa di casa. A rispondere era stato il marito, di 84 anni. L’interlocutore, spacciandosi per un poliziotto, aveva riferito che la carta d’identità dell’uomo era stata utilizzata da due cittadini dell’Est Europa per noleggiare un’auto a Linate, successivamente impiegata per una rapina in una gioielleria di via Padova.

La dinamica della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il truffatore aveva sostenuto che un magistrato stava interrogando telefonicamente la figlia della coppia e che era necessario sapere quanti oggetti in oro fossero presenti in casa.

Dopo aver richiesto il numero di cellulare della moglie, l’uomo ha instaurato una seconda comunicazione, durante la quale la donna è stata invitata a preparare, pesare e consegnare i preziosi, in attesa dell’arrivo di un presunto collega “poliziotto”.

Il piano è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti, che hanno bloccato il 42enne subito dopo l’uscita dallo stabile, recuperando la refurtiva e restituendola alla legittima proprietaria.

L’arresto e le conseguenze

Il responsabile è stato arrestato per truffa aggravata e condotto in Questura. La vittima, accompagnata dagli agenti, ha potuto sporgere denuncia e riottenere i propri beni.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prevenzione e della vigilanza nei confronti delle truffe ai danni delle persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che sfruttano la loro vulnerabilità.

Il ruolo della Polizia e l’appello ai cittadini

La Polizia di Stato rinnova l’invito a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine senza un motivo valido.

L’operazione condotta a Milano rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei cittadini più fragili e nella lotta alle truffe.

IPA