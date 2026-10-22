Iacchetti contro il nuovo decreto Sicurezza, "se i genitori non hanno una lira come fanno a pagare i danni?"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ottavo decreto Sicurezza, varato dal governo Meloni dopo i recenti scontri avvenuti a Milano, non convince. Né le forze politiche d’opposizione né Enzo Iacchetti che, ospite di È sempre Cartabianca su Rete4, ha detto la sua sulle misure che l’esecutivo vorrebbe attuare per frenare la violenza giovanile. “Non è così che si convincono”, ha detto, sottolineando però che i danni dei minori potrebbero non essere pagati dai genitori: “Se non hanno una lira…”.

Iacchetti critico contro il decreto Sicurezza

Nel corso dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, in onda su Rete4, Enzo Iacchetti si è mostrato molto critico e provocatorio nei confronti del governo Meloni per il decreto Sicurezza.

L’ultimo, l’ottavo deciso dopo gli scontri a Milano, riporta infatti delle misure che secondo lo showman sono tutto tranne che deterrenti per le azioni messe in atto dai giovani violenti. Tra queste, la più criticata, quella che vedrebbe i costi dei danni riversati sui genitori dei minorenni.

“Se tu chiedi i rimborsi di una vetrina rotta a un poveretto che ha due genitori che non hanno una lira e non sanno come tirare alla fine del mese, mi spieghi come fanno quei genitori a pagare?” si è domandato Iacchetti parlando con Bianca Berlinguer, conduttrice del programma.

Poi la critica si è spostata sull’attuazione vera e propria del decreto: “Ne prendono 200? Li identificano? 200 hanno rotto 200 vetrine? Io voglio vedere quanti processi fanno, perché non esiste, non è che puoi far pagare a 200 famiglie i danni di figli sbandati”.

“Ci saranno famiglie che non hanno neanche i soldi per arrivare alla fine del mese che diranno: va bene, prendetevi le sedie, prendetevi il tavolo, prendetevi il fornello. Che devono pagare…” l’osservazione di Iacchetti.

La misura criticata era già nel Codice Civile

A essere criticato da Iacchetti è il passaggio del decreto Sicurezza in cui si fa riferimento alla “responsabilità genitoriale” in merito ai danni causati dal figlio minorenne.

Ossia: “Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, a chi esercita la responsabilità genitoriale si applicano sanzioni amministrative, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Sono inoltre agevolate le procedure per il risarcimento dei danni: per quelli a beni pubblici può disporlo direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati possono ottenerlo più rapidamente con un decreto ingiuntivo”.

Una norma che però, come sottolineato anche da Giuseppe Conte sempre nella stessa trasmissione, “è nel codice civile dal 1942”, nello specifico all’articolo 2048.

Il pensiero di Iacchetti sui giovani violenti

Nel corso del programma, poi, Iacchetti si è lasciato andare a una riflessione. Parlando delle misure per cercare di frenare o arginare la violenza giovanile, il comico e conduttore ha sottolineato che prigione o pagamento dei danni non sono la soluzione, anzi, perché “escono e poi diventano delinquenti ancor di più dal carcere”.

“Voglio che si sappia che non è così che si convincono questi ragazzini, anche molto giovani, non essere violenti. Non è così perché bisogna capire da dove arrivano, bisogna capire dove vivono, bisogna capire con chi vivono” ha detto.