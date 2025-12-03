Iacchetti contro Tajani per le parole sul Ponte sullo Stretto, "se sparo c****** mi prendono per l'orecchio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Enzo Iacchetti ha commentato con ironia le parole di Antonio Tajani sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro degli Esteri aveva definito l’opera “importante per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud”. Il comico ha definito Tajani “uno stratega fantastico” e ha poi aggiunto: “Se io in teatro sparo una c******, il regista mi prende per le orecchie”. Iacchetti ha anche tenuto a chiarire che lui il Ponte sullo Stretto non lo farebbe: “Distribuirei quei soldi in altro modo”.

Cos’ha detto Tajani sul Ponte sullo Stretto di Messina

A Enzo Iacchetti, ospite in collegamento della trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, è stato mostrato il video con le dichiarazioni di Antonio Tajani sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Il ministro degli Esteri aveva detto: “Io credo che il Ponte sullo Stretto, quando ci sarà, rappresenterà un punto importante per il trasporto e, quindi, anche per l’evacuazione e per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud. Esiste anche il fronte sud della Nato e bisogna guardare tutto a 360 gradi. La sicurezza non riguarda solo l’acquisto di armi”.

ANSA

Enzo Iacchetti.

Il commento di Iacchetti sulle parole di Tajani

Al termine del filmato, Enzo Iacchetti ha definito ironicamente Antonio Tajani “uno stratega fantastico“.

Il comico ha poi aggiunto: “Io quando vado in teatro e sparo una c******, il regista mi prende per le orecchie e mi dice: ‘Senti, hai sparato una vera c******, il copione vero non è questo'”.

Ancora Enzo Iacchetti: “Il ministro degli Esteri ha parlato come se fossimo in guerra. Forse in realtà siamo in guerra e non lo sappiamo”. E poi: “Parlare di un ponte strategico per la difesa da sud è una cosa che veramente neanche il generale Cadorna sarebbe riuscito a dire. Non si arrabbi Tajani eh, sono battute”.

Cosa ne pensa Iacchetti del Ponte sullo Stretto di Messina

Nel corso del suo intervento a È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha chiarito anche il suo pensiero sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Io il Ponte non lo farei, distribuirei quei soldi in altro modo”, ha detto il comico.