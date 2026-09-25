Iaia Forte, l’intervista all’attrice: “La vocazione, quando è vera, va interrogata continuamente”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Iaia Forte ha attraversato il teatro e il cinema italiano senza mai dare l’impressione di volersi accomodare nel posto che, di volta in volta, le veniva assegnato. C’è una forma di irrequietezza nel suo percorso, una resistenza alle traiettorie troppo prevedibili che riguarda certamente il mestiere, ma sembra spingersi anche oltre. Verso il modo in cui ci si guarda, si cambia, si accettano le proprie contraddizioni e si continua a fare i conti con ciò che si è stati. Forse è anche per questo che incontrarla significa accorgersi abbastanza presto della distanza che può esistere tra una carriera ormai riconoscibile e il modo in cui chi l’ha costruita decide di raccontarla. Iaia Forte non sembra avere particolare interesse per l’autocelebrazione. L’ironia interviene spesso proprio quando il discorso rischia di diventare troppo solenne, quasi a rimettere le cose al loro posto. E dietro una battuta può comparire, improvvisamente, una riflessione molto più personale. L’abbiamo intervistata al Reggio Calabria Film Festival, durante la ventesima edizione della manifestazione, che nel 2026 ha scelto come tema “Bellezza Eterna. Identità Viva”. Iaia Forte è tra le protagoniste del Festival e riceve il Bergamotto d’Argento. Ed è curioso che siano proprio la bellezza e l’identità, due parole così esposte al rischio della retorica, a fare da sfondo a una conversazione che finisce invece per muoversi continuamente nella direzione opposta: verso ciò che è meno facilmente definibile. Il premio è il nostro punto di partenza. Inevitabilmente si parla di mestiere, di cinema e di teatro, di incontri che hanno segnato una carriera. Ma non ci interessava mettere in fila una filmografia, né celebrare una successione di registi, spettacoli, personaggi e riconoscimenti. Quella storia professionale esiste ed è importante, ma diventa molto più interessante quando si prova a capire che cosa abbia prodotto nella persona che l’ha vissuta. Perché recitare è un mestiere singolare. Significa trascorrere una parte considerevole della propria esistenza entrando nelle vite degli altri. Abitare caratteri, desideri, corpi e persino generi differenti dal proprio. Esporsi allo sguardo del pubblico e contemporaneamente nascondersi dentro un personaggio. Essere scelti e poi, con il passare degli anni, imparare anche a scegliere. E ogni volta tornare a sé, ammesso che quel “sé” sia rimasto esattamente lo stesso. Con Iaia Forte abbiamo provato a stare soprattutto in questo territorio. Nel punto in cui il mestiere smette di essere soltanto mestiere e comincia a confondersi con la biografia. Che cosa ci consegnano le persone che incontriamo? Quanto costa proteggere la propria diversità in un ambiente che tende inevitabilmente a classificare? Che rapporto si costruisce con l’immagine che gli altri hanno di noi? E quanto delle nostre scelte professionali finisce per modificare, anche silenziosamente, la vita che esiste fuori dalla scena? Sono domande che acquistano un peso diverso quando vengono rivolte a chi ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti del teatro e del cinema e, nonostante questo, continua a guardare al proprio mestiere come a qualcosa che deve essere interrogato. Non una posizione raggiunta una volta per tutte, ma un rapporto che cambia insieme alla persona. Ed è forse questo l’aspetto che emerge prima ancora delle singole risposte: Iaia Forte non separa facilmente il lavoro dall’esperienza. Parlare dell’attrice porta continuamente verso la donna e parlare della donna, prima o poi, riconduce all’attrice. Le due dimensioni si avvicinano, si contaminano, qualche volta entrano in conflitto. Dentro questo movimento trovano spazio anche questioni molto più private: le radici, la famiglia, il rapporto con il femminile, la libertà, le rinunce, il tempo che passa. Ma arrivano progressivamente, senza che la conversazione cerchi di forzarle. È piuttosto il mestiere a diventare una porta attraverso la quale provare a entrare nella biografia. E allora anche il titolo scelto dal Reggio Calabria Film Festival, “Bellezza Eterna. Identità Viva”, finisce per assumere involontariamente un altro significato. Non perché offra una definizione di Iaia Forte, ma perché pone due questioni con le quali un’attrice è costretta, prima o poi, a confrontarsi: lo sguardo degli altri e quello che si posa su se stessi; ciò che resta e ciò che cambia. Da lì parte questa intervista esclusiva a Iaia Forte per Virgilio Notizie. Da una carriera importante, certamente, ma soprattutto dalla persona che quella carriera l’ha attraversata. Con una domanda sotterranea che accompagna tutte le altre: dopo una vita trascorsa a diventare qualcun altro, che rapporto si finisce per avere con ciò che si è?

Ha ricevuto il Bergamotto d’Argento al Reggio Calabria Film Festival. Che valore ha un premio per un attore. È un riconoscimento del percorso compiuto e dei sacrifici affrontati oppure rappresenta un ulteriore traguardo dal quale guardare avanti?

“Fa sempre piacere, perché è un riconoscimento e, come tale, certifica la serietà del lavoro e del percorso compiuto. Sono sempre contenta quando ricevo un premio”.

È ancora più contenta quando il riconoscimento arriva, come in questo caso, da un’istituzione oppure quando viene assegnato all’interno di contesti legati al cinema e al teatro, quindi da persone che svolgono il suo stesso mestiere e possono osservare il suo lavoro con uno sguardo diverso?

“Naturalmente i secondi sono i premi che danno maggiore soddisfazione, perché quando un riconoscimento viene assegnato da persone che svolgono il suo stesso lavoro si ha la sensazione che lo sguardo sia più attento e consapevole. In generale, però, i premi mi fanno piacere e mi rendono felice”.

Questo lavoro l’ha resa felice?

“Sì, profondamente. Sono stata molto fortunata: ho incontrato tutti i grandi artisti con cui avrei desiderato lavorare. Ho avuto davvero la possibilità di confrontarmi con autentici geni, e non è affatto comune. Si può lavorare molto, si può guadagnare molto e, nonostante questo, non avere gli incontri privilegiati che ho avuto la fortuna di vivere”.

Tra questi incontri privilegiati, quali le vengono immediatamente in mente?

“Se penso al teatro, mi vengono in mente Ronconi, Carlo Cecchi e Toni Servillo. Per il cinema penso a Greenaway, a Sorrentino, a Corsicato, un regista che ha espresso una grande libertà attraverso il cinema e ha saputo delineare figure femminili molto atipiche rispetto al panorama italiano, che spesso relega le donne a ruoli più convenzionali. Penso anche a Marco Ferreri, che era un mio mito e con il quale ho avuto la fortuna di girare il suo ultimo film. E poi, naturalmente, a Mario Martone, con cui ho condiviso esperienze sia cinematografiche sia teatrali. Formano tutti una costellazione luminosa e questo mi fa sentire profondamente fortunata”.

Questi incontri hanno inciso maggiormente sul piano professionale oppure su quello umano, influenzando anche il suo modo di intendere il lavoro?

“Nel mio percorso di attrice, spesso le due dimensioni sono inscindibili. Mi è capitato più volte di realizzare diversi film o spettacoli con gli stessi registi e, di conseguenza, di consolidare contemporaneamente il rapporto professionale e quello umano. Per me essere attrice non è mai stato qualcosa di separabile dall’esperienza esistenziale. L’incontro con un personaggio o con un grande regista diventa inevitabilmente un’esperienza che mi arricchisce anche sul piano personale. Le due dimensioni, quella umana e quella professionale, finiscono quindi per dialogare continuamente”.

Se è vero che questi incontri hanno lasciato molto in Iaia Forte, provo a rovesciare la domanda: che cosa pensa di aver lasciato lei negli altri? Quale segno riconosce come profondamente suo nei lavori ai quali ha preso parte?

“Forse il tentativo di non percorrere strade convenzionali. E poi l’entusiasmo naturale che nutro per il mio lavoro e che, evidentemente, è stato apprezzato dai registi. Credo abbia avuto un peso anche la serietà con cui lo affronto, perché ritengo che questo mestiere debba essere preso seriamente. Per quanto sia anche una grande fonte di gioco e di piacere, va affrontato con rigore. Viviamo un periodo in cui il nostro mestiere è diventato più confuso, perché spesso sono ambigue le intenzioni con cui ci si avvicina a questa professione e si decide di intraprenderla. Si pensa di poter raggiungere il successo o una condizione economica molto favorevole in poco tempo. Quando ho iniziato, nel Paleolitico, tutto questo non c’era. La proliferazione di persone che vogliono intraprendere questo mestiere, i talent e tutto ciò che vi ruota intorno hanno confuso i piani. Di conseguenza, anche l’approccio alla professione è diventato più ambiguo”.

US Festival: Hollywood Communication

C’è una parola che ricorre spesso quando racconta perché ha intrapreso questa professione: ‘assenza’, un vuoto da colmare. Dopo tanti anni è riuscita davvero a riempirlo oppure è ancora alla ricerca di qualcosa?

“No, mai. Non credo che quel vuoto si colmi davvero. La ricerca è il processo che si mette in moto, forse anche logorante, ma è ciò che permette di andare avanti. Non so se siano questioni realmente risolvibili. Forse, se avessi risolto questa inquietudine, avrei anche smesso. Non lo so, me lo chiedo. Ma c’è anche un profondo principio di piacere nel trasfigurarsi attraverso questo lavoro”.

Ha mai avuto la tentazione di lasciare tutto perché, magari, questo mestiere non corrispondeva più all’idea che se ne era fatta?

“No, perché mi considero molto fortunata. Non avendo mai interrotto il rapporto con il teatro e avendo lavorato a lungo, ho sempre avuto una certa continuità professionale. Non ho mai attraversato periodi di inattività particolarmente lunghi. Ho lavorato a lungo con le stesse persone e realizzato molti spettacoli insieme a loro: sette con Servillo, cinque con Martone, tre con Ronconi. Non ho quindi mai avuto davvero il tempo di pensare di smettere”.

Dietro di lei c’è un cartello sul quale compare una bellissima parola: “identità”. Identità significa anche rispondere alla domanda “chi sono?”. Oggi riesce a dire senza difficoltà: “Sono un’attrice”?

“Ancora oggi faccio fatica a dirlo. Un po’ perché, per il mio senso dell’ironia, mi sembra sempre un’affermazione importante. Provo anche un certo pudore nel definirmi così. Persino quando mi chiedono di indicare la professione sulla carta d’identità, credo di non aver mai scritto ‘attrice’. Ho sempre un po’ di pudore nell’affermarlo in maniera così netta”.

A un certo punto, però, quel pudore dovrebbe essere superato anche dal successo e dall’affermazione professionale. Che cosa le ha portato il successo? Quando penso al suo nome, per esempio, mi viene ancora in mente I buchi neri, anche per quella canzoncina diventata così riconoscibile. Quello fu un successo molto evidente.

“Quando uscì il trailer, in cui aprivo le gambe e si vedeva uscire del fumo, entrai nel bar dove andavo sempre a prendere il caffè la mattina, a Napoli. Il barista mi guardò e mi disse: «Uè, vaporella». Pensava fosse un film porno”.

Ha mai ricercato quel tipo di successo clamoroso, quello delle copertine, dei red carpet e della grande popolarità?

“Credo ci sia una grande differenza tra successo e popolarità. La popolarità è il riconoscimento da parte del grande pubblico; il successo, invece, è il riconoscimento specifico del proprio lavoro, ed è ciò che ricerco maggiormente. Mi piace che le persone riconoscano quando svolgo seriamente e bene il mio lavoro. Per me è questo il vero segno del successo”.

E quando, invece, si trova dall’altra parte e si rende conto di non aver fatto bene un lavoro, magari perché non ci credeva abbastanza, non ha dato il massimo oppure, in quel momento, la sua vita privata richiedeva altre energie, qual è la sua reazione?

“Mi dispiace, perché le occasioni mancate restano tali. Allo stesso tempo, però, penso: «I play». È un gioco”.

C’è un’altra parola sul manifesto del Reggio Calabria Film Fest che mi colpisce: “bellezza”. Qual è stato il suo rapporto con la bellezza? Lei che, per tanti anni, è stata considerata anche un simbolo di bellezza, come si è guardata?

“È molto gentile, ma non mi sono mai considerata tale. La bellezza è un valore importantissimo, però non l’ho mai associata a me stessa. Forse per una fragilità personale, ma certamente non è stato l’elemento sul quale ho orientato il mio percorso. Una certa gradevolezza, naturalmente, aiuta. Credo però di avere anche una struttura psichica in parte maschile e ho sempre cercato di associare altri valori alla mia identità”.

Qual è stato il valore più forte che ha associato alla sua identità?

“Cercare di non essere convenzionale, di non essere come tutti. Tutelare la mia specificità. Credo sia fondamentale perché, di fronte al conformismo del mondo, attribuire un valore identitario alla propria diversità, unicità e specificità rappresenta un atto di ribellione. Ho quindi cercato di tutelare ciò che in me era unico, senza percepirlo come un limite ma, al contrario, cercando di valorizzarlo. Sapevo che era proprio questo a rendermi non imitabile né assimilabile ad altro”.

Un atto di ribellione, però, nasce spesso dal bisogno di contrastare uno status quo che ci sta stretto. Qual era quello che stava stretto a lei?

“Una certa idea borghese della femminilità, legata a una posizione gregaria della donna. È un modello che mi ha sempre irritato. Ho cercato quindi di riconoscere le mie forze e le mie fragilità, perché anche le fragilità possono diventare punti di forza, e di incarnare, per quanto possibile, figure femminili che fossero anche moralmente ed eticamente lontane da determinati canoni prevedibili”.

Interpretare donne così lontane dai canoni prevedibili è stato catartico anche per Iaia Forte come donna?

“Sì, sempre. Approfitto del mio lavoro per ampliare la mia esistenza, davvero. Ho interpretato puttane, suore, uomini. Ho avuto così la possibilità di entrare in contatto con mondi che, nella vita, difficilmente avrei incontrato. Ho approfittato di queste esistenze parallele per interrogarle e portare frammenti di vite non comuni nella mia quotidianità”.

L’uomo era Tony Pagoda. Nella vita, invece, ha mai sentito il bisogno di volere i pantaloni?

“No. Sono felicissima di essere donna e, come accade spesso alle donne meridionali, di avere anche un forte imprinting maschile. Ma sono profondamente felice di essere donna”.

Qual è, allora, oggi la sua fragilità più grande?

“Il mondo, per la direzione che sta prendendo. Mi spaventa. Mi preoccupano il cambiamento climatico, la sensazione di un’apocalisse in atto e la percezione di trovarci di fronte a una realtà che non è più prevedibile come lo era fino a pochi anni fa. In qualche modo si sono sovvertite le certezze che avevamo e sembra che ci stiamo dirigendo verso un mondo sempre più sconosciuto. È questo a spaventarmi”.

Com’era il mondo di Iaia Forte bambina?

“Anche da piccola avevo mondi paralleli molto sviluppati. Considero l’immaginazione il patrimonio più prezioso per un attore e già allora ero una bambina dotata di grande fantasia. Eppure non volevo fare l’attrice. Da piccola non mi interessava affatto, non avevo quel desiderio”.

Che cosa sognava di fare da bambina?

“Volevo fare l’archeologa. Oppure la parrucchiera. Adoravo pettinare i capelli di mia nonna e dicevo: «Voglio fare la parrucchiera». Sicuramente non ero una di quelle bambine che sognavano già di diventare attrici”.

Quando è maturato, invece, il desiderio di recitare?

“Praticavo danza contemporanea e, da adolescenti, non si sa ancora bene quale strada si voglia intraprendere. Toni Servillo mi ha salvata perché, quando agli inizi faceva teatro sperimentale, cominciai a lavorare con lui proprio grazie alla mia esperienza nella danza. Ancora oggi, però, mi interrogo sulla mia vocazione. Credo che non si possa mai dare una risposta definitiva. Quando è autentica, la vocazione va interrogata continuamente, perché non mi piace adagiarmi. La curiosità e le domande che rivolgo al mio lavoro sono ancora oggi molto vive”.

Qual è la domanda più ricorrente che continua a rivolgere al suo lavoro?

“Mi chiedo se ciò che ha senso per me riesca ad averne anche per gli spettatori e per gli altri. Cerco sempre, per quanto possibile, perché bisogna anche lavorare e guadagnare, visto che la vita incombe, di scegliere progetti che mi piacerebbe vedere anche da spettatrice. Provo a mantenere una certa coerenza etica”.

Quando si trova davanti a una sceneggiatura o a un nuovo progetto, al di là dei rapporti personali che possono esserci con un regista, qual è quel ‘quid’ che le fa dire: “Questo devo farlo”?

“Può essere il personaggio, se mi sembra che abbia corde interessanti da esplorare, oppure il regista. O, ancora, il compenso. Sono questi i tre elementi”.

Al netto della retorica, quale pensa sia stato, fino a oggi, il sacrificio più grande che questa professione le abbia richiesto?

“Stare a lungo lontana da casa, perché sono una persona piuttosto casalinga. Le tournée comportano inevitabilmente questo. A volte ci si ritrova a Monfalcone e ci si domanda: «Ma che ci faccio a Monfalcone?». Per me è importante una certa stanzialità, anche per la mia natura pigra. Questo continuo spostarsi, quindi, a volte rappresenta un sacrificio. E poi il teatro è fisicamente impegnativo: preparare le valigie, partire, spostarsi continuamente… A volte è davvero faticoso. Forse il sacrificio principale è proprio questo”.

Ha mai avuto paura che la scelta di questo lavoro potesse intaccare la sua vita privata?

“Lo ha fatto. D’altra parte, è implicito nella scelta di questa professione. Quando la si vive in maniera così totalizzante, inevitabilmente si finisce per sacrificare anche alcuni aspetti della propria vita privata”.

C’è però una dimensione della vita privata che non possiamo sacrificare e che ha a che fare con le nostre origini: l’essere figli.

“Sono profondamente figlia. Non ho mai avuto una forte vocazione alla maternità, quindi non ho vissuto come una grande mancanza il fatto di non aver avuto figli. Sono, invece, molto legata alla mia dimensione di figlia. In tutto. Nonostante l’età ormai avanzatissima, la mia dimensione filiale continua a essere fortissima”.

C’è mai stata una frase dei suoi genitori che le è mancata, qualcosa che avrebbe voluto sentirsi dire da loro?

“No, devo dire che sono stata fortunata. Ho avuto genitori aperti, molto rock and roll. Quindi no, non c’è stata”.

E, al contrario, c’è stato qualcosa che avrebbe voluto dire loro e che non ha avuto il tempo di dire?

“No”.

Che rapporto ha oggi con Napoli? Che cos’è Napoli per lei?

“Napoli è come mia nonna. È il luogo della mia radice linguistica, perché il dialetto rappresenta un patrimonio importante per un attore. È la città rispetto alla quale penso sempre: «Forse, un giorno, tornerò a viverci». Il legame che ho con Napoli assomiglia a quello che si ha con i propri nonni, con una dimensione ancestrale ed enigmatica che continua a richiamarti. Quasi si stempera la realtà concreta del luogo e Napoli diventa un insieme di segni che appartengono alla parte più antica e ancestrale della propria identità”.

Se dovessimo descriverla in termini leopardiani, Napoli per lei è stata più matrigna o più benigna?

“Più materna che matrigna. È una città di mare e possiede quindi un ventre che, già di per sé, la rende materna. Adoro Roma e ci vivo benissimo, ma Napoli è fantasmagorica. È una città i cui segni non ti abbandonano mai. Se nasci a Napoli, sviluppi una struttura molto specifica, dalla quale è difficile separarsi”.

Le faccio allora una domanda che pongo spesso ai napoletani: quale significato attribuisce alla parola “cazzimma”? Che cos’è per lei?

“Sa che è difficilissimo definirla? Come molte parole napoletane, possiede un significato ambivalente. E viva l’ambiguità che risiede nella lingua napoletana. Molti termini possono essere letti e declinati in modi diversi: dipende dal contesto nel quale vengono utilizzati. Non si può attribuire un significato univoco a quella parola. Personalmente, le attribuisco un’accezione positiva”.

Se la giovanissima Iaia Forte che metteva piede per la prima volta sul palcoscenico di un teatro incontrasse la Iaia Forte di oggi, di che cosa rimarrebbe stupita? Che cosa le direbbe?

“«Mangia meno». E poi: «Brava». Mangiavo tanto allora, come del resto faccio ancora oggi”.

Soltanto questo? Non rimarrebbe stupita anche dal percorso che è riuscita a compiere?

“Sì, forse sì. Sinceramente, credo che mi direbbe: «Brava. Brava, Iaia, sei stata brava. Hai fatto le cose seriamente»”.