Icardi vince contro Wanda Nara, non dovrà versarle l'assegno da 250mila euro perché "giovane e ricca"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mauro Icardi la spunta contro Wanda Nara: il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta della donna che chiedeva le venisse versato dall’ex marito un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro al mese. Secondo il Tribunale, Nara è giovane, benestante e in grado di provvedere a sé stessa. Al momento Icardi ha segnato un punto, ma per la sentenza definitiva occorrerà attendere alcuni mesi.

Mauro Icardi segna un gol contro Wanda Nara

Per il momento, Mauro Icardi non ha l’obbligo di versare denaro all’ex moglie: l’attaccante argentino del Galatasaray, che ha indossato anche le maglie di Sampdoria, Inter e Psg è stato sollevato da ogni ipotesi dalla ordinanza di primo grado con la quale la giudice Anna Cattaneo ha respinto la richiesta di Wanda Nara.

La giudice ha ritenuto che la showgirl argentina disponga di una situazione, patrimoniale e reddituale, “molto florida” e che dunque non sussistano i presupposti per riconoscere un contributo economico provvisorio a carico dell’ex marito.

ANSA

Le motivazioni del Tribunale

L’ordinanza evidenzia come Wanda Nara sia “giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito autonomamente”.

Non esiste dunque una urgenza di riconoscerle un assegno provvisorio. Alla decisione ha contribuito la documentazione prodotta da Icardi, che è stato difeso dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano. La sentenza definitiva verrà emessa nei prossimi mesi.

I rapporti fra Mauro Icardi e Wanda Nara

I rapporti fra Icardi e Nara sono ormai logorati. Lo dimostra la “guerra” social andata in scena su Instagram, al culmine della quale sono volate parole grosse.

Icardi, al termine di una sequela di accuse, arrivò a definire l’ex come una “bugiarda patologica“. “Questa persona – aggiunse riferendosi a Nara – nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai, mai, parte della mia famiglia”. Icardi accusò Nara di furto, fra le altre cose.

La diretta interessata replicò discolpandosi da ogni accusa e punzecchiando Icardi: “Concentrati su questi mesi perché ogni telefonata che mi facevi arrivava in momenti di scarsa concentrazione, come il giorno nel quale hai sbagliato entrambi i rigori“.

Adesso la palla torna al centro: come detto, per la sentenza definitiva nel caso Icardi-Nara occorrerà attendere ancora qualche mese.