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È di un arresto e oltre 85 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di un’operazione condotta presso il porto di Civitavecchia. Un autotrasportatore di nazionalità bulgara è stato fermato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti dopo che, durante i controlli doganali, sono stati rinvenuti marijuana e cocaina nascosti in un doppiofondo del suo mezzo.

Il sequestro e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata a termine dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il controllo è avvenuto durante le verifiche sui passeggeri e sui mezzi sbarcati dalla motonave proveniente da Barcellona presso il porto di Civitavecchia.

L’azione investigativa ha preso avvio dall’analisi dei rischi effettuata sui passeggeri e sugli autotrasportatori in arrivo, supportata anche dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano. L’atteggiamento sospetto dell’autotrasportatore durante la verifica dei documenti ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo, procedendo allo svuotamento del carico trasportato.

Il ritrovamento della droga

Durante l’ispezione, le unità cinofile antidroga del Gruppo di Fiumicino sono intervenute per un controllo più accurato. I cani “Ice” e “Frida” hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti nella parte inferiore del semirimorchio, indirizzando le verifiche verso un doppiofondo ricavato nel pianale del mezzo. All’interno del vano nascosto sono state trovate 53 buste sottovuoto contenenti marijuana e 26 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore a 85 chilogrammi. Il valore stimato del carico illecito supera i 3 milioni di euro.

L’arresto e le accuse

L’autotrasportatore bulgaro è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, a disposizione della Procura della Repubblica locale. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di presidio doganale, che prevedono un’integrazione tra l’analisi dei rischi e l’impiego delle unità cinofile da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

IPA