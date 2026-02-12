ICE lascia Minneapolis e il governatore del Minnesota attacca Trump, "è responsabile di quanto accaduto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il plenipotenziario per il controllo dei confini degli Stati Uniti Tom Homan ha annunciato che gli agenti dell’Ice si ritireranno dalla città di Minneapolis. L’operazione nella città era iniziata a dicembre. In due mesi gli agenti federali hanno ucciso almeno due cittadini americani. Minneapolis ha risposto con grandi manifestazioni agli omicidi e alle violenze. Tim Walz, governatore del Minnesota, ha attaccato il presidente Trump, indicandolo come il responsabile di quanto accaduto.

L’Ice si ritirerà da Minneapolis

Dopo due mesi di operazione anti immigrazione, l’Ice si ritirerà da Minneapolis. Lo ha annunciato Tom Homan, plenipotenziario dei confini nominato dal presidente Donald Trump.

Homan ha specificato che l’operazione è di fatto conclusa. Alcuni uomini rimarranno nella città del Minnesota per gestire le fasi finali, ma buona parte degli agenti federali se ne andrà.

ANSA

“Un piccolo numero di personale rimarrà sul posto per un po’ di tempo per finalizzare l’operazione e trasferire il comando e il controllo all’ufficio locale, nonché per garantire che l’attività degli agitatori continui a diminuire” ha spiegato Homan.

Cosa ha fatto l’Ice a Minneapolis

Durante i due mesi in cui le agenzie per l’immigrazione statunitensi sono rimasti schierati a Minneapolis, i loro agenti hanno ucciso due persone che manifestavano contro la loro presenza in città.

La prima a morire è stata Renee Good, uccisa da un colpo di pistola mentre era alla guida della sua auto. Il secondo Alex Pretti, infermiere anche lui ucciso a colpi di pistola.

L’Ice ha anche arrestato decine di migliaia di persone con l’accusa di essere immigrati irregolari. Nella maggior parte dei casi si trattava di cittadini statunitensi di origini sudamericane o di immigrati con regolare documentazione.

Le accuse di Tim Walz contro Trump

Durante l’intera permanenza dell’Ice a Minneapolis la popolazione cittadina si è mobilitata per protestare contro i metodi violenti degli agenti. Le manifestazioni sono sempre rimaste pacifiche.

Il governatore democratico del Minnesota Tim Walz ha più volte chiesto ai suoi cittadini di rimanere calmi durante le proteste. All’annuncio della fine dell’operazione, ha però duramente attaccato Trump:

Il governo federale deve pagare per ciò che ha distrutto. I colpevoli dovranno assumersi la responsabilità di quanto accaduto, e dell’incredibile costo sostenuto dalla popolazione di questo Stato. Il governo federale deve essere ritenuto responsabile.