Ida Di Filippo tra Turisti per Case a Casa a Prima Vista, l'intervista dal lavoro alla proposta di matrimonio

C’è un motivo se il pubblico l’ha scelta come volto del real estate in tv. Non è (solo) per la competenza, né per lo stile inconfondibile o la parlantina veloce. Ida Di Filippo è qualcosa di più: è presenza, energia, calore. È una di quelle persone che non recitano un ruolo, ma lo vivono. E che proprio per questo entrano nelle case degli italiani, prima attraverso Casa a prima vista, ora con Turisti per Case (il martedì sera su Real Time), senza chiedere permesso, ma sempre con il sorriso. Originaria di Siano, un piccolo comune in provincia di Salerno, è arrivata a Milano con la voglia di farcela da sola. Agente immobiliare preparata e determinata, ha trasformato la sua autenticità in un punto di forza. Non ha mai studiato da personaggio televisivo, ma oggi lo è a tutti gli effetti, con una naturalezza che disarma. In Casa a prima vista, la sua passione per il mestiere incontra la sensibilità per chi cerca casa, spesso in momenti decisivi della vita. In Turisti per Case, invece, Ida Di Filippo si mette in gioco come viaggiatrice, esploratrice e, ovviamente, giudice: al fianco di Gianluca Torre e Tommaso Zorzi, visita strutture ricettive insolite e affascinanti, raccontando non solo spazi, ma sogni, cambi di vita, ospitalità. Con il suo accento meridionale fiero, la battuta sempre pronta e uno sguardo che sa essere al tempo stesso tecnico ed emotivo, Ida Di Filippo è riuscita a rompere lo schema rigido dei format immobiliari, portando un’umanità che non si può scrivere a tavolino. “La gente sente quando sei vera”, dice. E il pubblico, evidentemente, lo sente eccome.

Ultimamente la vediamo con i capelli lisci. Spesso si pensa che dietro a un cambio di look si celi altro. Vale anche per lei?

“No, non è un cambiamento. Sono sempre io, solo in forme diverse. I capelli lisci sono i miei naturali, ma sai com’è andata? Io ho fatto il provino per Casa a prima vista in un momento in cui stavo schiarendo i capelli, avevo questa chioma mossa e chiara. È rimasta quell’immagine lì, quella che poi è arrivata in tv. Però io sono castana e liscia di natura, quindi ora, anche per preservare la salute dei capelli, che si spezzano a furia di essere mossi ogni giorno per le riprese, sto tornando a un look più naturale. Nelle prossime puntate mi vedrete così: diversa, ma sempre io”.

US REALIZE NETWORKS Ida Di Filippo

Pensavamo che fosse un primo passo verso il matrimonio…

“Dopo 12 anni, il mio fidanzato mi ha fatto una proposta che non mi aspettavo minimamente. Dico sempre che mi ha stupito. È stata una cosa davvero da film. Ci conosciamo da tanto, viviamo insieme da anni, eppure ha trovato un modo per sorprendermi. È stato un momento molto bello, molto emozionante. Per me non è un cambiamento: io resto sempre me stessa, ma è stato un passo importante che ha dato un senso anche diverso al nostro percorso. Il nostro amore me lo tengo stretto!”.

Intanto su Real Time è partito in prima serata un nuovo programma che la vede protagonista, Turisti per case. Com’è stato l’inizio di questa nuova avventura?

“Per me Turisti per Case è stato come tornare al liceo e andare in gita con i compagni. C’erano quelle risate sincere, le lacrime agli occhi dalle risate. Biscottino (Gianluca Torre, ndr) già lo conoscevo bene, ma Tommaso (Zorzi, ndr) è stata una rivelazione meravigliosa. Con lui ho riso tantissimo, ci siamo trovati subito, abbiamo legato. È stata un’esperienza intensa ma anche leggera, con un’atmosfera che non si crea sempre quando si lavora. E invece lì sì, c’era feeling vero”.

Luoghi nuovi con insidie nuove. Persino, un fantasma!

“Io ho una paura folle di queste cose. Nemmeno guardo i trailer dei film horror. Se solo sento quella musichetta da brivido, scappo. E quindi immagina me, a dormire in un castello dove ci dicono che c’è un fantasma! E il proprietario che ti dice che è normale… ma ti pare? Io già tremavo. Era davvero fuori dalla mia comfort zone. Però lo spirito del programma era anche quello: mettersi in gioco. E alla fine, dai, me la sono cavata”.

Da Casa a prima vista ha ritrovato Gianluca ma ha lasciato la sua nemica-amica Mariana D’Amico. Com’è stato passare da Mariana a Tommaso Zorzi come compagno di avventura?

“Diverso! Con Mariana abbiamo condiviso un bel pezzo di percorso, ed è una donna super intelligente, ma è molto razionale, molto ‘nord’. Per dirne una: non conosceva nemmeno una canzone, lei sotto la doccia non canta perché non ha tempo (ride, ndr)! Con Tommaso invece è tutto più teatrale, più immediato. È brillante, capisce subito le battute, le rilancia. Ci divertiamo tantissimo. Lui è la mia comare, come dico sempre. E Gianluca è il nostro terzo elemento: tenero, elegante, preciso. Ci compliamo a vicenda. Siamo tre mondi diversi, ma uniti da uno spirito comune: divertirci facendo bene il nostro lavoro”.

US REALIZE NETWORKS Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi

Cosa l’ha colpita di più delle strutture visitate nel programma?

“Le storie delle persone che gestiscono queste strutture. Gente che magari faceva tutt’altro – finanza, uffici, impieghi stabili – e che a un certo punto ha mollato tutto per inseguire un sogno. Tipo una coppia che ha comprato una vecchia scuola elementare degli anni ’50 e l’ha trasformata in una struttura ricettiva, mantenendo tutti gli elementi originali: banchi, foto dei bambini, giochi d’epoca. È bellissimo vedere come queste strutture non siano solo accoglienti, ma anche cariche di storia, emozione, passione. E poi tutto viene vissuto con uno spirito amichevole, come una vacanza con amici veri: io, Tommy e Gianluca ci siamo fatti delle risate incredibili”.

Sogno: quello che vive oggi è il sogno che aveva da bambina?

“In realtà è più grande del sogno. Io sono sempre stata una con la battuta pronta, con l’energia addosso. Fin da piccola mi dicevano: “Tu devi fare qualcosa in tv”, perché avevo una verve che non passava inosservata. Ma mai, mai avrei pensato che davvero un giorno mi sarei ritrovata in un programma, anzi due, su Real Time. E soprattutto non così, non per caso, non per scherzo. Sono entrata da professionista, da agente immobiliare, facendo il mio lavoro. E il pubblico ha visto qualcosa in me, mi ha riconosciuta. Ecco, quello è il sogno che non osavo nemmeno immaginare”.

Come reagisce quando le dicono che è diventata una “star”?

“Mi fa un po’ ridere, sinceramente. Io non mi vedo così. Mi fa piacere l’affetto, certo: quando la gente mi ferma per strada e mi guarda come se mi conoscesse da una vita, io mi emoziono ma mi sorprendo anche. Una volta una signora mi ha abbracciata e mi ha detto: “Io ti voglio bene”. Ed era sincera, lo sentivo. E io ho pensato: ma quanto è bello riuscire ad arrivare così alle persone, solo con la propria verità? Solo facendo quello che sei, senza fingere nulla”.

Le dà fastidio l’esposizione mediatica o i commenti negativi online?

“No, personalmente no. Anche perché per una persona che magari scrive qualcosa di antipatico, ce ne sono cento che mandano messaggi bellissimi. Magari a mia madre ogni tanto pesa di più, perché è più sensibile, ma io cerco di non dare peso. Il mio rapporto con il pubblico è molto diretto e positivo: mi scrivono che si sentono ispirati da me, che do coraggio. Ecco, questo vale più di qualunque altra cosa, anche perché io amo conoscere sempre persone nuove”.

Ha sempre avuto questo desiderio di conoscere nuove persone? Paura della solitudine?

“Solitudine? No, assolutamente. Sono cresciuta in un paese piccolo in provincia di Salerno, Siano, dove ci conoscevamo tutti, eppure io già da piccola avevo questo istinto di esplorazione: per fare sport, con mia sorella ci siamo iscritte alla palestra di un paesino vicino più grande solo perché così conoscevo gente nuova. Per me, è un modo per crescere, per imparare, per confrontarsi. Non sono mai stata una che si accontentava del piccolo giro: avevo e ho ancora una grande curiosità per il mondo e per gli altri”.

Com’è vivere in una città come Milano venendo da un paesino come Siano?

“È stato un grande salto. Quando sono arrivata a Milano non conoscevo nessuno. Sono partita da sola, ho trovato casa da sola, lavoro da sola. Mi sono fatta tutto da me. Non è stato facile. Ma ho tenuto duro, perché sapevo che Milano mi avrebbe dato delle possibilità. Mi ha messa alla prova, eccome se lo ha fatto. Però mi ha anche ripagata. È una città che ti mette alla prova ogni giorno, ma se hai qualcosa da dire e tanta voglia di fare, ti ascolta. E io quella voglia ce l’ho sempre avuta”.

Cosa prova quando riesci ad accontentare i sogni delle persone che cercano casa?

“Mi sento responsabile. Quando una coppia mi affida la ricerca della prima casa insieme, o quando una famiglia si affida a me per vendere la casa dei genitori… io non lo prendo mai come un lavoro freddo. È un momento delicato, importante. E se riesco a rendere quel percorso meno stressante, più leggero, se riesco ad alleggerire le loro ansie, allora io sono felice. Io lavoro con il cuore, e lo dico sempre: la casa è una cosa troppo intima per trattarla con freddezza”.

Si ricorda la sua prima vendita? Com’è andata?

“Come potrei dimenticarla? Era un appartamento in un palazzo del 1943, ancora in fase di ristrutturazione. C’erano le macerie a terra, i sacchi di calcinacci. Acquirenti: una famiglia calabrese, genitori che compravano per il figlio. Ricordo che lui, entrando, mi disse: “Ma siamo sicuri che questa casa esiste davvero?”. Era perplesso. E io, con tutto l’entusiasmo del mondo, ho cercato di far vedere loro il potenziale. Quando abbiamo firmato, ho capito che quel lavoro mi apparteneva”.

Qual è stata la richiesta più assurda che hai ricevuto come agente immobiliare?

“Ne ho sentite tante, ma una in particolare la racconto sempre. Un cliente mi disse: “Voglio una casa completamente open space. Senza muri. Nemmeno per il bagno”. Io: “Neanche per i pilastri?”. Lui: “Nemmeno!”. Voleva pure il bagno trasparente, diceva che odiava le barriere. Oppure un altro che pretendeva una stanza segreta dentro casa, una stanza di cui nemmeno l’architetto doveva sapere l’esistenza. E io: “E come la progettiamo? In sogno?” (ride, ndr)”.

Com’è, invece, la casa dei suoi sogni?

“Mare. Sempre mare. Una casa a piano terra, senza scale, con grandi vetrate e luce naturale ovunque. Dove apri la finestra e hai la sabbia a dieci passi. Niente lusso estremo, ma calore, accoglienza. Una bella cucina dove cucinare con gli amici, un grande tavolo per le chiacchiere. E un salotto con tanti cuscini dove potersi sedere anche a terra. E magari anche un bel cane: quella è la mia idea di paradiso”.

Tanta luce perché ha timore del buio?

“Un pochino sì, lo ammetto. Io dormo sempre con le tapparelle alzate, perché mi piace che entri la luce del mattino. Non quella violenta, ma la luce dolce, naturale, che ti sveglia con delicatezza. Quella per me è una carezza. Non mi piacciono le stanze completamente buie. Ho bisogno di sentire che fuori c’è vita, che la giornata inizia. Il buio totale mi dà ansia”.

Questa casa dei sogni sarebbe minimalista o ricca di dettagli?

“Non sono da minimalismo estremo. Mi piacciono le case che raccontano qualcosa. Voglio vedere foto, quadri, piccoli oggetti che hanno un significato. Ma tutto con equilibrio, senza disordine. Amo la luce, i colori caldi, i materiali naturali. E soprattutto voglio uno spazio dove si possa stare insieme, condividere. Per me la casa deve accogliere, non intimidire”.

Tante foto: qual è quella che non potrebbe mancare nella sua casa?

“Quella della mia nipotina. Lei è la figlia di mia sorella, ma per me è come se fosse mia figlia. Una volta mi ha detto: “Tu sei la mia mamma di cuore”. E io sono morta. Mi si è sciolto il cuore”.

Avrebbe già voluto dei figli?

“Non ho figli, ma è qualcosa che ho desiderato. La vita mi ha portato a concentrarmi sul lavoro, a correre tanto. Però non ho mai chiuso quella porta. E in fondo, attraverso mia nipote, vivo una maternità diversa, ma piena. Lei mi chiama davvero “mamma di cuore”, e io mi sento di esserlo. L’amore prende tante forme”.

Com’è il rapporto con sua sorella e suo fratello? Come vivono la sua popolarità?

“Siamo molto uniti. Mia sorella abita addirittura nel mio stesso palazzo. Lei è più riservata, più tranquilla di me. A volte si vergogna un po’ della mia “televisività”, mi dice: “Solo tu potevi fare una cosa così!”. Mio fratello invece è come me, ha la battuta pronta. Mi guarda in TV e mi scrive: “Sei top!” con gli sticker su WhatsApp”.

Com’è cambiata la sua vita quotidiana da quando è in tv?

“È cambiata tantissimo. All’inizio è stato travolgente, non avevo tempo neanche per respirare. Facevo tutto io: rispondevo ai messaggi, seguivo i clienti, preparavo i contenuti. Ora ho un team che mi supporta, e anche un fidanzato che è una presenza solida: ci dividiamo le cose, ci organizziamo, facciamo squadra. Non faccio più visite su strada, ma continuo a seguire ogni trattativa, ogni cliente. Ho lasciato la parte operativa per dedicarmi anche ad altro, ma resto un’agente immobiliare. Quella è la mia identità professionale, e ci tengo. La differenza è che ora ho più strumenti, più consapevolezza e – per fortuna – più aiuti”.

Come riesce a staccare la spina quando è sotto pressione?

“Mi rifugio negli affetti. A volte basta un weekend fuori con le amiche storiche, quelle che ti conoscono da sempre. Oppure torno giù dai miei, in Campania, e lì torno figlia, coccolata, protetta. Anche solo andare a fare la spesa con il mio compagno, cucinare insieme. Sono gesti semplici, ma mi fanno sentire di nuovo con i piedi per terra. Io ho bisogno di equilibrio: non voglio perdere il contatto con la realtà”.

Cosa la fa sentire “a casa” quando torna giù dai suoi?

“Il calore. La semplicità. Il fatto che mia madre cucini per me: anche quando le dico “fai leggero”, ti fa dieci portate. Mio padre che improvvisamente si crede uno chef e mi dice: “Assaggia questa cosa, ho fatto io il condimento”. Le valigie piene di cibo al ritorno (ma anche quando vengono a trovarmi loro a Milano: arrivano come Totò e Peppino!). È il loro modo di dirmi “ti vogliamo bene”. È amore fatto di piccole cose. E poi lì io non sono la “Ida della tv”. Sono solo Ida, figlia, sorella, zia. E mi va benissimo così”.

A chi si sente di dover dire grazie oggi?

“Dico grazie a me stessa. Per tutto quello che ho costruito, da sola. Per la forza che ho avuto, per la determinazione, per non essermi mai tirata indietro. Ho fatto tutto da sola: casa, lavoro, trasferirmi a Milano, ricominciare in una città che non conoscevo. E allora ogni tanto me lo dico da sola: “Brava me”. Perché se aspetto che me lo dicano gli altri, magari aspetto troppo. E invece è giusto riconoscersi il proprio valore”.