Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furti nei supermercati per oltre 10.000 euro di merce, tra cui pregiate bottiglie di Champagne: sei autori sono stati identificati ad Aosta. Gli investigatori hanno ricostruito gli episodi, commessi tra giugno e luglio 2026. Il gruppo potrebbe essere raggiunto da un Foglio di Via dalla Valle d’Aosta.

Aosta: sei uomini identificati, rubavano anche Champagne

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalle denunce presentate dai rappresentanti di diversi supermercati di Aosta e dei comuni vicini. Inizialmente gli ammanchi sembravano riguardare soprattutto generi alimentari, ma gli accertamenti della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire un danno complessivo superiore a 10.000 euro.

Tra la merce sottratta sono state individuate anche bottiglie pregiate di Champagne, che sarebbero state destinate alla rivendita sul mercato illegale. L’analisi delle immagini registrate dalle telecamere ha consentito agli investigatori di identificare i sei autori dei furti commessi nei mesi di giugno e luglio.

Altri episodi nel Nord Italia

Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere che il gruppo avrebbe utilizzato lo stesso schema anche in supermercati di altre zone del Nord Italia. Per gli spostamenti sarebbero state impiegate auto a noleggio oppure vetture con targa prova francese.

Possibile Foglio di Via

Per i sei responsabili il Questore sta valutando l’adozione del Foglio di Via Obbligatorio dalla Valle d’Aosta. Il provvedimento punta a impedire il rientro sul territorio e a prevenire la commissione di nuovi reati.