Identificato uno degli autori dell'attentato di Bondi Beach: chi è Naveed Akram, studente 24enne di Sydney

Sarebbe stato identificato uno degli autori dell’attentato di Bondi Beach. I media australiani indicano in Naveed Akram uno degli uomini che ha aperto il fuoco sulla folla riunitasi sulla spiaggia per festeggiare la festa ebraica dell’Hanukkah. Akram ha 24 anni, vive nel quartiere di Bonnyrigg a Sydney e avrebbe frequentato la scuola islamica.

Chi è Naveed Akram

Un funzionario delle forze dell’ordine australiane ha rivelato alla stampa locale il nome di uno dei presunti autori dell’attentato di Bondi Beach.

Si tratterebbe di Naveed Akram, 24enne originario di Sydney e residente nella zona sud-ovest della città.

ANSA Perquisizione della polizia nella casa di uno dei presunti attentatori

La sua casa nel quartiere periferico di Bonnyrigg è stata tra le abitazioni perquisite dalla polizia nelle ore successive all’attacco.

Su Facebook, il nome Naveed Akram è associato ad uno studente che ha frequentato un istituto islamico a Sydney.

Gli autori dell’attentato di Hanukkah

Sarebbero tre gli autori dell’attentato svoltosi nel corso delle celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah.

Le riprese mostrano due persone sparare sulla spiaggia e alcuni testimoni raccontano di un uomo sceso da un veicolo a Campbell Parade.

Le forze dell’ordine avrebbero individuato due uomini armati vestiti di nero, trovando anche l’automobile in cui si trovavano le munizioni e degli ordigni.

Uno degli attentatori è morto nell’attacco, ucciso dalla polizia mentre tentava la fuga. Il secondo sarebbe ferito. Si sta indagando per capire se vi fosse anche un terzo complice ed, eventualmente, rintracciarlo.

Mal Lanyon, Commissario di Polizia del Nuovo Galles del Sud, ha ipotizzato che uno degli aggressori fosse già noto alle autorità.

Tuttavia, prosegue Lanyon, “non è una persona che avremmo automaticamente preso in considerazione in questo momento”.

La strage nella Bondi Beach di Sydney

Nella giornata di domenica 14 dicembre, almeno 12 persone sono state uccise in una sparatoria a Bondi Beach.

Sulla popolare spiaggia di Sydney si trovavano 2000 persone per celebrare l’Hanukkah, importante festa della religione ebraica.

Il premier del Nuovo Galles del Sud, Chris Minn, parla di un “attacco progettato per colpire la comunità ebraica”.

Tra le vittime anche Eli Schlanger, il rabbino della città. Almeno 29 le persone ferite, tra cui anche due poliziotti.

La spiaggia di Bondi, alla periferia orientale della città australiana, è tra le più famose al mondo, frequentata da gente del luogo e numerosi turisti.