Identificazioni e arresto per droga a Roma, il video della polizia in azione

75 identificati, tra cui tre cittadini extracomunitari trovati senza documenti e accompagnati all’Ufficio immigrazione, un arresto per droga. È il bilancio dei controlli effettuati ieri dai poliziotti nella zona dell’Esquilino e Colle Oppio, al centro di Roma. Due di loro, uno di origine algerina e l’altro nigeriano, sono stati destinati al Cpr di Ponte Galeria e di Potenza in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale mentre per il terzo, di origine pakistana, è stato adottato l’ordine del questore a lasciare l’Italia. Arrestato un cittadino somalo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno di un pacchetto di sigarette aveva sei involucri di cellophane trasparente con dentro hashish, per un peso complessivo di circa 8 grammi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi era già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento ai pubblici servizi nelle aree urbane.