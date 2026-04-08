Idrissa Gueye calciatore dell'Udinese denunciato a Trieste, era alla guida con una patente falsa

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Il calciatore dell’Udinese Idrissa Gueye è stato denunciato a Trieste dopo che avrebbe esibito una patente falsa a un controllo della polizia di frontiera al valico di Fernetti. I poliziotti hanno contestato al giocatore il reato di uso di atto falso, impedendogli di utilizzare l’automobile. Idrissa Gueye è stato costretto, quindi, a farsi venire a prendere per far ritorno a casa a Udine.

Perché Idrissa Gueye dell’Udinese è stato denunciato a Trieste

L’episodio, riportato da Il Messaggero Veneto, risalirebbe a qualche giorno fa. Idrissa Gueye, 19enne senegalese tesserato con l’Udinese, è stato fermato per un controllo della polizia di frontiera al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino, in provincia di Trieste.

Ai poliziotti avrebbe esibito una patente di guida emessa dalle autorità del Senegal, risultata però falsa. Gli agenti hanno contestato al calciatore il reato di uso di atto falso (articolo 489 del codice penale) e lo hanno denunciato.

ANSA

Impossibilitato a utilizzare la sua automobile senza titolo di guida, Idrissa Gueye è stato costretto a farsi venire a prendere per poter far ritorno a casa a Udine.

La mossa dell’Udinese sul caso Idrissa Gueye

La società di calcio Udinese, per il quale è tesserato Idrissa Gueye, non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto, ma si è affidata all’avvocato di fiducia Maurizio Miculan per dimostrare la buona fede del suo calciatore e, in pratica, che lui non sarebbe stato a conoscenza di essere in possesso di un documento contraffatto.

Il reato di uso di atto falso, contestato al giovane calciatore senegalese, punisce chi “senza aver partecipato alla falsificazione, fa uso di un atto falso consapevole della sua non autenticità”.

Con ogni probabilità, le indagini della polizia saranno finalizzate anche a risalire a chi ha materialmente contraffatto la patente di guida di Idrissa Gueye.

Chi è Idrissa Gueye, calciatore dell’Udinese

Idrissa Gueye è nato in Senegal il 16 settembre 2006.

Di ruolo attaccante, il calciatore è attualmente di proprietà del Metz, che per la stagione 2025/2026 lo ha prestato all’Udinese.

Con la maglia del club bianconero, fino a questo momento è sceso in campo in Serie A in 12 occasioni, a cui si aggiungono 2 presenze in Coppa Italia, senza mettere a segno alcuna rete.

Lo scorso lunedì 6 aprile, Idrissa Gueye è sceso regolarmente in campo in Udinese-Como, partita di Serie A terminata 0-0 (è entrato al minuto 69 della partita).

Calciatori e guai con la patente: i precedenti

Non è la prima volta che un protagonista del mondo del calcio finisce nei guai per problemi con la patente di guida.

Nel 2020, per esempio, era stato trovato alla guida con patente contraffatta l’allora calciatore della Sampdoria Ronaldo Vieira Nan.

Nel 2018, in Germania, a essere multato per patente falsa era stato Naby Keita, all’epoca calciatore del Lipsia.