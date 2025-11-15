Iervolino svela quando parte il giornale diretto da Casalino e sgancia un'altra bomba: "Se ne parlerà molto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Andrea Iervolino ha svelato quando sarà diffusa la sua prima impresa nel mondo dell’editoria, ovvero il nuovo giornale diretto da Rocco Casalino. In un’intervista l’imprenditore e produttore cinematografico ha anche rivelato nuove informazioni sui suoi progetti: “Il mio obiettivo è diventare un editore di primissimo piano”.

Andrea Iervolino sul giornale diretto da Rocco Casalino

La notizia della scelta di affidare la direzione del suo primo giornale a Rocco Casalino, ex portavoce del leader M5S Giuseppe Conte, ha già fatto molto rumore. In un’intervista a La Repubblica, il 37enne Andrea Iervolino ha svelato nuove informazioni sul suo progetto editoriale.

“Rocco sarà il direttore della prima testata, ma non ci fermeremo”, ha annunciato l’imprenditore che si sta lanciando nel mondo dell’editoria.

ANSA

L’imprenditore Andrea Iervolino

Molti hanno sospettato che, dato il legame del direttore con il Movimento 5 Stelle, la testata possa essere in qualche modo una voce dei 5 stelle. A tal proposito Iervolino ha chiarito che “io non farei mai un giornale di partito. Io voglio un giornale onesto, che dica le cose come devono essere dette con piena libertà”.

La testata partirà sul web e poi diventerà anche di carta. Il 15 gennaio ci sarà una conferenza stampa di presentazione e “contestualmente partiamo” ha detto l’imprenditore rivelando quindi che il giornale inizierà la diffusione a metà gennaio.

La scelta di Rocco Casalino

L’imprenditore ha raccontato di aver incontrato Rocco Casalino tramite un amico comune che aveva lavorato con l’ex portavoce del M5S”.

“Lo so che ci può essere il pregiudizio di uno che viene dal Grande Fratello – ha spiegato – ma per me uno che è stato protagonista di qualcosa che gli ha dato visibilità e popolarità, poi ha gestito la comunicazione del governo italiano in un momento terribile come la pandemia, con una formazione così merita di essere il direttore di una testata”.

Poi riguardo alle ipotesi che l’operazione nasca a sostegno dell’aspirazione di Conte alla leadership di centrosinistra, Iervolino ha ribadito che è “un imprenditore libero e non ho capi sopra di me. Io voglio un’informazione libera e non ho fatto alcun accordo con nessuno”.

Non solo il giornale, ci sono altri progetti

Iervolino ha evidenziato di volersi ritagliare un ruolo di primo piano come editore a livello nazionale e che, oltre al giornale diretto da Casalino, sono in fase di lavorazione altre novità.

“Parlando più in generale del mio progetto editoriale, ci sono cose nuove ma anche acquisti importanti. Acquisti che faranno parlare molto, cose che gli addetti ai lavori non si aspettano”, ha detto il 37enne.