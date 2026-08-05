Igli Tare derubato sul treno di ritorno dai funerali di Baresi, ladro fermato a Roma Termini con la sua borsa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex dirigente della Lazio Igli Tare è stato derubato della borsa custodita nella cappelliera del treno mentre tornava a Roma dai funerali di Franco Baresi. All’arrivo alla stazione Termini, la segnalazione alla Polfer ha consentito di individuare il responsabile tramite le telecamere. L’uomo è stato arrestato e la refurtiva restituita a Tare nel giro di pochi minuti.

Igli Tare derubato in treno dopo i funerali di Baresi

Disavventura a lieto fine per Igli Tare, ex dirigente sportivo ed ex attaccante della Lazio. Nella giornata di ieri – martedì 4 agosto 2026 – il dirigente stava facendo rientro nella Capitale a bordo di un treno ad alta velocità proveniente da Milano, dove aveva partecipato, presso la basilica di Sant’Ambrogio, alle esequie dello storico capitano rossonero Franco Baresi.

Durante il tragitto verso la stazione di Roma Termini, un malintenzionato ha approfittato di un momento di distrazione per trafugare la borsa che Tare aveva sistemato nella cappelliera sopra il proprio sedile.

ANSA

Un furto avvenuto velocemente e con destrezza, senza alcuna minaccia o contatto fisico, e senza che il 53enne albanese si accorgesse du nulla.

L’intervento della Polfer a Roma Termini

Accortosi della scomparsa del bagaglio soltanto nelle fasi finali del viaggio, una volta giunto al binario dello scalo di Roma Termini Tare si è rivolto immediatamente agli agenti della Polizia ferroviaria del compartimento Lazio per segnalare l’accaduto.

I poliziotti hanno avviato subito le indagini, incrociando i dettagli forniti dalla vittima con l’analisi in tempo reale dei filmati del circuito chiuso di videosorveglianza della stazione.

Le immagini ad alta definizione hanno permesso agli investigatori di identificare l’autore del colpo e di ricostruirne e seguirne i movimenti lungo le banchine e i corridoi dello scalo ferroviario.

L’arresto del ladro

La tempestività della segnalazione e il rapido coordinamento delle pattuglie sul campo hanno consentito al personale della Polfer di rintracciare e bloccare il sospettato all’interno della stazione nel giro di pochi minuti.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici di Polizia per le formalità di rito, mentre la borsa sottratta è stata interamente recuperata e riconsegnata a Igli Tare prima che lasciasse lo scalo.

L’episodio è stato raccontato anche sull’account ufficiale Instagram della Polizia di Stato, che ha postato una foto di due agenti con Tare, chiarendo che “quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi”.