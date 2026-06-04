Igli Tare indagato per riciclaggio in Albania, nel mirino la villa offerta all'ex vicepremier Belinda Balluku

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L’ex dirigente del Milan e della Lazio Igli Tare è sotto inchiesta in Albania, il suo Paese d’origine. Sarebbe sospettato di presunto “riciclaggio” e “corruzione“, in un’indagine che coinvolge anche l’ex vice premier Belinda Balluku, che è accusata di “violazioni in gare d’appalto”. Secondo le accuse della procura speciale che indaga sul caso, Tare avrebbe fatto da prestanome per una villa che sarebbe servita da tangente per corrompere Balluku.

Igli Tare indagato in Albania, le accuse

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, che è stato anche calciatore e dirigente della Lazio, è accusato in Albania, il suo Paese d’origine, di riciclaggio e corruzione, come riporta l’agenzia di stampa Ansa.

A indagare su Tare ci sarebbe la procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), in un’inchiesta sulla corruzione molto più ampia.

ANSA

L’ex dirigente del Milan è stato interrogato in procura in Albania per sei ore e non ha rilasciato nessuna dichiarazione riguardo alle domande degli inquirenti o all’indagine.

L’inchiesta contro l’ex vice premier Balluku

L’indagine riguarda Belinda Balluku, che dal 2022 a marzo scorso era stata vice premier dell’Albania, sotto l’attuale primo ministro Edi Rama.

La procura speciale non starebbe però indagando su vicende legate al suo ruolo all’interno dell’esecutivo, ma a quello precedente, quando la donna era a capo della società di controllo del traffico aereo albanese Albcontrol.

Balluku è accusata di aver ricevuto tangenti in questa posizione e, in uno di questi casi di corruzione, avrebbe avuto un ruolo, secondo la procura, anche Tare.

La questione della villa

Al centro della questione ci sarebbe una villa sulla costa ionica albanese, in un complesso turistico. La casa sarebbe stata offerta a Balluku come tangente per un appalto concesso a un’impresa edile.

La villa sarebbe stata registrata però a nome di Tare, che avrebbe quindi stipulato “un fittizio contratto d’affitto con l’ex capo di gabinetto di Balluku”, come riportato dalla procura.

Nei fatti, però, la villa sarebbe sempre stata a disposizione di Balluku, che l’avrebbe utilizzata più volte nel corso degli anni insieme alla sua famiglia.