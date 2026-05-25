Ignazio Deg pubblica “Song Orango Dance”, nel singolo che porta la Puglia in pista c'è anche Eva Henger

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

C’è la cassa dritta della dance, il tamburello delle feste di piazza, la fisarmonica che richiama il Sud Italia più autentico. Ma soprattutto c’è un’idea precisa: trasformare l’identità pugliese in un linguaggio musicale moderno, diretto e internazionale. È questo il cuore di Song Orango Dance, il nuovo singolo di Ignazio Deg.

Il brano unisce pop-dance, ritmiche elettroniche e richiami alla tradizione meridionale in una produzione energica e immediata, costruita su groove coinvolgenti e atmosfere che ricordano le feste patronali. Un equilibrio netto tra folklore ed elettronica che prosegue il percorso artistico già avviato con Puglia Nuova e Sulle Scale di Ostuni.

Song Orango Dance si sviluppa su una struttura dance essenziale e senza filtri: basso dominante, ritmo tarantato e tamburelli creano una base ipnotica dall’attitudine quasi clubbing. A dare profondità al brano arrivano poi la fisarmonica, simbolo sonoro delle piazze del Sud, e inserti di valzer che introducono sfumature più cinematografiche e sospese.

Più che un semplice singolo estivo, il progetto vuole essere una dichiarazione d’intenti. Ignazio Deg punta infatti a riportare la piazza al centro della musica, non solo come luogo fisico ma come spazio emotivo e collettivo dove incontrarsi, cantare e ballare insieme.

Anche il videoclip ufficiale rafforza questa visione. Girato a Borgo Ajeni, nel cuore di San Michele Salentino, il video trasforma una notte del Sud in un racconto fatto di memoria, nostalgia e incontri. Le luminarie illuminano la piazza, la musica attraversa la folla e il tempo sembra rallentare.

La regia di Luca Joe Cucci accompagna lo spettatore dentro un Sud autentico, fatto di colori caldi, stand gastronomici e dettagli quotidiani che diventano emozione. Nel videoclip compare anche Eva Henger, nei panni della presentatrice del concerto di Ignazio Deg a Borgo Ajeni.

Al centro della storia c’è anche una coppia di anziani che si ritrova tra la folla dopo essersi conosciuta cinquant’anni prima durante una festa simile. È qui che Song Orango Dance cambia prospettiva e diventa qualcosa di più di una canzone dance: un racconto sul ricordo, sul tempo e sui legami che resistono.

Sul piano musicale, Ignazio Deg continua inoltre la collaborazione con il produttore e autore Federico Sapia e con l’autore Damiano Zannetti, con l’obiettivo di costruire un immaginario sempre più riconoscibile in cui il pop incontra le radici del Sud Italia.

Nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, Ignazio Degirolamo — questo il vero nome dell’artista — ha iniziato il suo percorso come speaker radiofonico e DJ nelle radio locali e nelle discoteche del territorio. Dopo il debutto nel 2017 con Il tempo che c’è, negli anni ha pubblicato diversi singoli, fino ad arrivare alla nuova fase artistica inaugurata nel 2025 con Allucinante, Puglia Nuova e Sulle Scale di Ostuni.

Con Song Orango Dance, Ignazio Deg continua così a raccontare la sua terra attraverso una formula che mescola ritmo, identità e memoria, trasformando le atmosfere del Sud Italia in una proposta pop contemporanea pensata per far ballare senza perdere il legame con le proprie radici.