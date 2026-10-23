Ignazio La Russa a Milano insulta Letizia Moratti parlando con Silvia Sardone: "Una cretina, chi se la c***"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ignazio La Russa contro Letizia Moratti. “Chi caz** se la caga? È una cretina!”, ha tuonato l’attuale presidente del Senato riferendosi all’eurodeputata di Forza Italia, nonché ex sindaca di Milano ed ex ministra. La vicenda è avvenuta il 19 ottobre, quando il centrodestra milanese si è ritrovato in piazza San Carlo, zona San Babila, per un presidio di protesta dopo gli scontri nel capoluogo lombardo del weekend precedente. Le parole di La Russa sono giunte durante uno scambio di battute con la leghista Silvia Sardone. Dopo che è montata la polemica, l’esponente di Fratelli d’Italia si è scusato con Moratti.

Ignazio La Russa contro Letizia Moratti a Milano: caso diplomatico nel centrodestra

Lo scambio tra La Russa e Sardone è stato ripreso dalle telecamere dei The Journalai e ha fatto scoppiare un caso diplomatico all’interno del centrodestra.

Lunedì 19 ottobre in piazza San Carlo si sono riunite diverse personalità politiche di spicco tra cui il forzista Matteo Perego di Cremnago, Daniela Santanchè, Mariastella Gelmini e i già citati La Russa, Sardone e Moratti.

ANSA

La prima a prendere la parola è stata Sardone che è stata colta da un momento di titubanza, domandandosi se dovesse parlare il politico di grado più ‘alto’ tra i presenti, ossia il presidente del Senato. “Dov’è Ignazio?”, ha cominciato a chiedere. Ma La Russa non era ancora arrivato.

Nel frattempo Moratti, da dietro uno striscione, ha fatto chiaramente intendere a Sardone di voler prendere parola. La leghista le ha così consegnato il microfono.

Poco dopo Sardone ha incontrato La Russa, appena arrivato al presidio. Ed è a questo punto che si è verificato il fatto incriminato.

“Ho chiesto ‘dov’è Ignazio?’ E la Moratti mi fa: ‘No parlo io comunque che sono stata sindaca’”, ha raccontato Sardone. “Ma chi caz** la caga è una cretina. Ma una può dire ‘parlo perché sono sindaca’?”, ha tuonato La Russa.

Qualcuno lo ha avvertito che intorno c’erano dei giornalisti, ma ormai la frittata era fatta.

Forza Italia: “Parole inaccettabili”

La vicenda ha fatto infuriare gli azzurri. “Le parole pronunciate dal presidente del Senato Ignazio La Russa nei confronti di Letizia Moratti sono inaccettabili”, ha dichiarato il vicesegretario di Forza Italia, Stefano Benigni.

“È grave che vengano rivolte espressioni così offensive e irrispettose a una donna esponente autorevole di un partito alleato – ha aggiunto Benigni – soprattutto quando a pronunciarle è la seconda carica dello Stato. Il rispetto delle persone e delle istituzioni deve venire sempre prima di tutto. La Russa chieda scusa a Letizia Moratti”.

Ferma condanna anche da parte del coordinatore regionale degli azzurri, Alessandro Sorte: “Siamo sorpresi dagli insulti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, nei confronti di Letizia Moratti. Il nostro senso delle istituzioni ci impone di evitare polemiche. Essere moderati significa anche questo: stile e rispetto. Auspichiamo, però, che siano le istituzioni stesse, per prime, a rispettare il ruolo che rappresentano e che quindi arrivino presto anche le scuse”.

Le scuse di Ignazio La Russa

Dopo che The Journalai ha pubblicato il filmato dell’insulto sui social e dopo che sono scoppiate le polemiche, La Russa ha chiesto scusa attraverso una nota: “Mi spiace sinceramente che un fuori onda parziale e apparentemente inspiegabile abbia riportato alcune mie parole nei confronti della signora Moratti che anche io giudico maleducate”.

“Va comunque spiegato – si legge nel comunicato – che subito prima, da più parti (e per ultimo in forma anzi più moderata dall’on. Sardone) mi era stato raccontato di un atteggiamento della signora Moratti, non so se vero, che presupponeva una incredibile gara a chi dovesse parlare per primo quando era noto a tutti che io avevo annunciato la mia adesione all’evento solo per firmare la solidarietà alle Forze dell’ordine e che non era mia intenzione prendere la parola”.

“Ho temuto che qualcuno volesse creare un qualche incidente per tale equivoco e con le parole captate fuori onda che considero sbagliate, volutamente esagerate, ho inteso bloccare qualsiasi “disputa” da parte dei presenti, peggio nei confronti della signora Moratti. Mi spiace in ogni caso per l’accaduto che non cambia il mio sentimento nei confronti dell’ex sindaco di Milano”, ha concluso il presidente del Senato.

Moratti: “Incidente chiuso”

“È un incidente chiuso. Grazie, no comment”. Così Letizia Moratti ha risposto ai giornalisti che, a margine della riunione della Coalizione europea contro le droghe (Ecad) a San Patrignano, le hanno chiesto di commentare gli insulti di La Russa.

Luca Bizzarri: “Figura di m****”

Sul caso ha detto la sua anche il comico Luca Bizzarri, che si è espresso con un tweet: “La figura di m**** di La Russa conferma una mia teoria: datecene uno, di destra o di sinistra, che non sia totalmente rincoglionito dall’età e/o dalla vanità, e noi lo votiamo. Il problema è che non c’è”.