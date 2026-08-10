Ignazio La Russa accusa Maurizio Landini dopo le proteste a Marcinelle: "Insulti sessisti a una donna di FdI"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ignazio La Russa contro Maurizio Landini. Dopo il caso delle spalle date dai sindacalisti belgi al presidente del Senato durante la commemorazione della tragedia di Marcinelle e le polemiche di FdI contro la Cgil, l’esponente di Fratelli d’Italia torna alla carica contro il sindacato e il suo leader. La Russa va all’attacco di Landini con nuove accuse, parlando di commenti volgari e insulti sessisti nei confronti suoi e dell’europarlamentare Antonella Sberna.

Proteste a Marcinelle, FdI contro Cgil

Prosegue la polemica sulle proteste alla cerimonia per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, dove l’8 agosto 1956 morirono in miniera 262 persone, tra cui 136 italiani.

Diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui la premier Giorgia Meloni, hanno attaccato la Cgil dopo che alcuni dei presenti si sono voltati di spalle in segno di protesta durante l’intervento di Ignazio La Russa.

IG Carlo Fidanza

Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ha smentito. E la protesta è stata rivendicata dal sindacato belga Fgtb: “Tutti i compagni del Fftb si sono girati, perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, e per noi FdI è un partito di estrema destra”, ha dichiarato il segretario regionale Vincent Pestieau.

Le stesse immagini mostrate dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, che aveva sollevato il caso, mostrano persone di spalle con indosso abiti con il logo di Fgtb.

Ignazio La Russa contro Maurizio Landini

Nonostante la rivendicazione del sindacato belga, da Fratelli d’Italia non si fermano gli attacchi alla Cgil.

Dopo Meloni interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa: “L’atto di girarsi di spalle mentre leggevo il messaggio del capo dello Stato è stata la massima mancanza di rispetto per il luogo e il momento da parte della Cgil”.

Intervistato dal Corriere della Sera, La Russa continua a sostenere che la protesta non è stata fatta solo dal sindacato belga: “Sono certo che tra quanti si sono girati di spalle c’erano degli italiani”.

E poi ancora: “I presunti responsabili ci hanno messo ore a rivendicare quella protesta”, dice il presidente del Senato, insinuando che “qualcuno abbia sollecitato la rivendicazione”.

Le accuse di insulti sessisti

Non solo, da La Russa arrivano nuove accuse, che questa volta chiamano in causa direttamente il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, il quale “dovrebbe guardare bene chi è a portata di orecchio di certi commenti e di certe risatine”.

“Diversi parlamentari – dice – oltre a una persona vicina a FdI e che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a Landini e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino: commenti volgari, mentre parlavo io, e anche sessisti, mentre parlava la vicepresidente dell’europarlamento Antonella Sberna.

“Parole che mi sono state riferite”, spiega La Russa. “Mi auguro non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate”.